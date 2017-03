Solothurner Wahl- Verwandtschaften Einige Kantonsratskandidaten treten im familiären Doppelpack an. Ein kleiner Überblick – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Drei Generationen Solothurner Politik Philipp Eng ist Günsberger Gemeinderat und will in den Kantonsrat. Vater Andreas ist Staatsschreiber und alt Kantonsrat. Grossvater Franz war Nationalrat. Die FDP ist hier auch Familienpartei.

Politische Familie: Beat Frey ist Oberrichter und Gemeindepräsident von Wangen bei Olten. Er gehört der FDP an. Seine Söhne wollen nun auch in die Politik. Nur nicht für die gleiche Partei: Jurist Roman Frey (r.) tritt für die FDP an, Jonas Frey (m.) für die Junge SP.

Luisa und Lukas Jakob (SP): Wahlkampf ohne Konkurrenzdenken Schon als Jugendliche interessierten sich die Geschwister Luisa und Lukas Jakob für die Politik. Die ältere Schwester verfolgt dieses Interesse seit 2013 im Oltner Gemeinderat und versuchte vor zwei Jahren einen Sitz für die Junge SP im Nationalrat zu ergattern. Für Lukas Jakob hat es dazumal knapp nicht gereicht. Denn dieser wurde erst kurz nach den Wahlen 18 Jahre alt. Jetzt tritt das Geschwisterpaar zusammen zu den Kantonsratswahlen an und macht nicht mehr nur privat gemeinsame Sache. «Gäbe es zwischen uns zwei einen Konkurrenzkampf, hätten wir uns nicht gemeinsam an den Wahlen aufstellen lassen», so Luisa Jakob. Die gemeinsame Kandidatur bringe ihnen sogar Vorteile, sagt Lukas Jakob. «So können wir uns zum Beispiel gemeinsam motivieren oder es erscheint sogar ein Artikel über uns beide», scherzt Lukas Jakob. Einen Sitz zu holen wäre das grösste Ziel, wer ihn bekommt sei zweitrangig, sagt Lukas Jakob. Da die Junge SP auch nicht einen wirklichen Personenwahlkampf führe. «Wir haben einige fähige Kandidierende und meine Schwester gehört sicher zu den Topkandidierenden.» In Grundsatzfragen sind sich die Geschwister einig. Seit Lukas Jakob aber angefangen hat zu studieren, sei ihnen aufgefallen, dass es doch Detailfragen gebe, in denen sie sich nicht einigen könnten. Spontan komme ihnen aber kein Beispiel in den Sinn, sagen sie.

Josef und Claudia Fluri (SVP): Jetzt ist der Ehemann am Zug Er ist SVP-Ortsparteipräsident und seit acht Jahren Gemeinderat von Mümliswil-Ramiswil. Josef Fluri war bis jetzt nur in der Dorfpolitik verankert. Doch jetzt will er auch in den Kantonsrat, genau wie seine Frau, Claudia Fluri. Diese sass während einer Amtsperiode für die SVP im Kantonsrat, hat aber nun den Rückzug angekündigt, um sich wieder ihrer beruflichen Karriere zu widmen. Rund ein Jahrzehnt hat sie das Fraktionssekretariat der SVP geführt und war Parteisekretärin. Trotz grossem Interesse an der Politik über die Gemeindegrenze hinaus kam eine Doppelkandidatur für Fluri nie infrage. «Wenn meine Frau diesen Schritt macht, mache ich ihn nicht gleichzeitig», sagt er. «Das hätten wir aufgrund der Familie nicht gekonnt und auch nicht gewollt.» Denn das Ehepaar hat drei Kinder. Und wenn dann beide gleichzeitig in einer Session sitzen müssen, sei das etwas ungünstig. Fluri sei aber aufgrund der Amtsniederlegung seiner Frau am Schneidepunkt angekommen. «Wenn ich mich politisch noch weiterentwickeln möchte, ist jetzt der Zeitpunkt da», erklärt er. Auch mit dem Berufsleben sei die jetzige Kandidatur vereinbar. Denn sein Geschäftspartner Hansjörg Stoll tritt ebenfalls als SVP-Kantonsrat ab.

Ähnlichkeiten, auch im politischen Profil Auf der Liste der GLP steht zweimal der Nachname Jeker. Martin und Lucas sind Vater und Sohn. Sie wohnen in Feldbrunnen.

Joschka und Susanne Schaffner (SP): Nicht nur Sohn, auch Politiker Sie tragen den gleichen Nachnamen, stehen beide für die Werte der SP, beziehungsweise der jungen SP, und treten beide an den diesjährigen Wahlen an. Kantonsratskandidat Joschka Schaffner werde aber dennoch selten mit seiner Mutter Susanne Schaffner, SP-Regierungsratskandidatin, in Verbindung gebracht, sagt er. Seine diesjährige Kandidatur sei fast logisch gewesen, da er vor vier Jahren bereits für den Oltner Gemeinderat kandidierte – aber nicht gewählt wurde. Verhaltensvorgaben oder – Tipps bekommt der ETH-Student von seiner Mutter nicht für den Wahlkampf. «Bei uns zu Hause herrscht eigentlich nicht so eine politische Zone. Und ich bin nicht nur der Sohn von Susanne Schaffner, ich bin auch ein eigenständiger Politiker», sagt er. Dennoch unterstützt die amtierende Kantonsrätin ihren Sohn und dessen Partei. Sie verteilt zum Beispiel am Oltner Märet die Flyer der Jungen SP oder teilt aktiv deren Facebook-Posts. Mutter und Sohn würden dieselben Ideologien vertreten, bis auf einen Knackpunkt: die Cannabis-Legalisierung, sagt er. Vor fünf Jahren ist Joschka Schaffner in die Juso Junge SP eingetreten, engeren Kontakt mit der Politik knüpfte er aber bereits in der Kantonsschule und als Kind: Er wurde desöfteren an Politveranstaltungen mitgenommen. Und sein Götti Urs Huber ist ebenfalls Kantonsrat für die SP – und in diesem Jahr als Kantonsratspräsident gar höchster Solothurner.

Alisha und René Steiner (EVP): Das Vater–Tochter–Gespann Auf der Liste Amtei Olten-Gösgen der EVP gibt es dieses Jahr ein Vater-Tochter Gespann. René Steiner, Kantonsrat, tritt mit seiner 18-jährigen Tochter zu den Kantonsratswahlen an. «Die Idee zu kandidieren bestand seit einiger Zeit. Uns ist dann irgendwann aufgefallen, dass ich kurz vor den Wahlen 18 Jahre alt werde und so auf die Liste könnte», sagt Alisha Steiner. Das allgemeine Interesse an der Politik sei mit dem Älterwerden gekommen. René Steiner freut sich, wenn junge Menschen politische Verantwortung übernehmen wollen, besonders wenn es seine Tochter ist. «Es zeigt, dass die politische Sensibilisierung durch unsere Gespräche am Familientisch Früchte trägt.» Besonders freudig war Alisha Steiner aber nicht, als ihr Vater vor zwölf Jahren das erste Mal gewählt wurde. «Ich war überhaupt nicht überzeugt und sass trotzig in einer Ecke», sagt sie. Ihre Chancen auf einen Sitz sieht die Gymnasiastin gering: «Ich bin noch sehr jung und diese Kandidatur ist erst der Anfang», sagt sie. Ihr Vater sei dabei ein grosses Vorbild – immer einer Meinung sind die beiden trotzdem nicht. Etwa beim Thema Entwicklungshilfe und der Rolle des Westens. Bei den nächsten Wahlen 2021 könnte möglicherweise ein weiteres Mal der Name Steiner auf der Liste stehen. Um wen es sich dabei handelt, will der Familienvater jedoch nicht verraten.

Herzensangelegenheit Familie Leiser aus Solothurn tritt immer mal wieder für die Kleinpartei EVP an. Sohn Elia und Vater Ueli Leiser standen schon mehrere Male auf der EVP-Liste, bei Kantons-, aber auch bei Nationalratswahlen.

Christian und Eva Riesen (SVP): Vom Ehemann für die Politik begeistert Die Leidenschaft für den Tierschutz hat das Ehepaar Riesen zueinander geführt. Nun bestreiten Christian Riesen und Eva Riesen aus Wangen bei Olten gemeinsam die Kantonsratswahlen auf der Liste der SVP. Nachdem der Wirtschaftsinformatiker für eine Kandidatur angefragt wurde, hat dieser auch gerade seine Frau und seinen ehemaligen Studienkollegen Christian Dietschi ins Boot geholt. «Mein Mann hat mein politisches Interesse geweckt und aus meiner Sicht braucht es mehr bürgerliche Frauen, die für ihre Meinung kämpfen.» Auch wenn die Überzeugungsarbeit bei seiner Frau nicht ausgereicht hätte, wäre Christian Riesen als Solokämpfer in den Ring gestiegen, erklärt er. Das Paar unterstützt sich bei vielen Aktivitäten gegenseitig. Das private und öffentliche Leben gemeinsam zu bestreiten, werde ihnen trotzdem nicht zu viel. «Sehr viel Arbeit spielt sich ja auch in der eher einsamen Vorbereitung am Computer ab», sagt Christian Riesen. Auf die Frage, wer ehrgeiziger ist, findet das Paar keine klare Antwort. Christian Riesen ist laut seiner Frau äusserst engagiert und setzt sich nebst der NoBillag-Initiative auch für die Energiepolitik und Start-up-Unternehmen ein. Seine Frau hingegen sei die mutigere. Sie hat es in der Vergangenheit gewagt, in die Romandie zu ziehen oder für eine Zeit lang nach Irland auszuwandern.

Das Oltner Ehepaar Martin und Therese Dietiker tritt gemeinsam im Wahlkreis Olten-Gösgen auf der EVP-Liste zu den Kantonsratswahlen an.

Der 26-jährige Simon Gomm kandidiert als Oltner Stadtrat und als Kantonsrat. Er bleibt der Familien-Partei treu. Denn sein Vater Peter Gomm ist SP-Regierungsrat. Noch. Gomm senior tritt bei den jetzigen Wahlen nicht mehr an.

Eduard und Therese Winistörfer (EDU): 68er-Revolte änderte Einstellung Seit Eduard Winistörfer nicht mehr aktiv im Berufsleben steht, bringe er den Wahlkampf mit dem Privatleben gut unter einen Hut – auch als Parteipräsident der EDU. Ursprünglich habe aber seine Frau ihn indirekt herausgefordert, sich politisch zu betätigen. Und nun treten Eduard und Therese Winistörfer aus Winistorf zu den Kantonsratswahlen gemeinsam an. «Die Motivation kommt aus unserem Glauben», so das Ehepaar. «Wir wollen den Stimmbürgern eine Alternative zu den bestehenden Parteien bieten und für christliche Werte, Bewahrung der Familienstruktur und Schutz des Lebens einstehen.» Doch aufgrund der Parteigrösse und der Unbekanntheit ihrer Partei machen sie sich nichts vor. Sie sagen: «Ein Sitz ist unwahrscheinlich.» In seiner Jugend war in seiner Familie die SP prioritär, so der EDU-Kantonalparteipräsident. In München kam er dazumal mit der 68-Revolte in Berührung. «Die damalige krawallartige Kultur gegenüber Andersdenkenden gab mir zu denken und änderte meine politische Einstellung». Für Therese Winistörfer war Politik lange überhaupt kein Thema. Ihr Interesse sei erst durch die EDU geweckt worden. Gleichzeitig zu den Kantonsratswahlen tritt Eduard Winistörfer erneut für den Bürgerrat und das Präsidium der Bürgergemeinde Winistorf an – mit höheren Erfolgsaussichten, wie er selbst sagt. Therese Winistörfer kandidierte bereits 2011 für den Nationalrat.

Für die jungen Grünen steht Samuel Röösli, Aedermannsdorf, am Start. Seine Schwester Magdalena Röösli kandidierte bereits 2013 für den Kantonsrat und ist ehemalige Präsidentin der Jungen Grünen Solothurn.

Der Landwirt Aldo Mann (r.) war bereits 2015 Nationalrats-Kandidat für die BDP und steht nun mit seinem acht Jahre jüngeren Bruder Nico Mann wieder auf der BDP-Liste.

Sibylle Jeker (Erschwil), Gründungsmitglied der SVP Frauen im Kanton Solothurn, will nun auch in den Kantonsrat. Dort sass zuvor bereits ihr Mann Silvio Jeker während zweier Jahre. Er ist Präsident der kantonalen SVP.

Die Frau muss ran Der Grenchner Stadtpräsident François Scheidegger tritt nicht selbst an. Dafür steht seine Frau Veronika Scheidegger für die FDP auf der Liste.