Die Nieuport 23 C-1 gilt als das modernste Jagdflugzeug der gleichnamigen französischen Flugzeugfabrik, die zu den bekanntesten Herstellern von Militärflugzeugen während des Ersten Weltkrieges zählte. 1917 gelang es der Schweiz, fünf Exemplare zu erwerben, die bis 1921 eingesetzt wurden.

Der Nieuport-Jäger war das erklärte Lieblingsflugzeug von Oskar Bider aus Langenbruck, der Cheffluglehrer der Fliegertruppe war und ab 1913 mit zahlreichen Pionierflügen zum landesweiten Fliegeridol wurde. So gelang ihm unter anderem der erste Überflug der ganzen Alpenkette mit einem Flug von Bern nach Mailand. Bider starb am frühen Morgen des 7. Juli 1919 in Dübendorf bei einem Vorführflug an Bord des Nieuport-Jägers mit der Nummer 604.

Die geografische Nähe zu Biders Geburtsort Langenbruck und der spannende luftfahrthistorische Hintergrund sind mit die Gründe, dass sich die beiden Gäuer Isidor von Arx und Kuno Schaub für den Bau gerade dieses Flugzeugtyps entschieden haben. (PBG)