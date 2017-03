Denn wer nach Ablauf der Amtszeit mit einer Nichtwiederwahl rechnen müsse, sei permanentem Druck ausgesetzt. «Befindet sich ein Richter in ständigem Wahlkampf, ist seine unabdingbare Unabhängigkeit stark gefährdet.» Es sei wichtig, dass ein Richter «nicht zu befürchten brauche, wegen seiner Funktionsausübung oder seiner Person aus dem Amt entfernt zu werden.» Es wird ausdrücklich vor einer richtigen Wahl, wie von Wyssmann gefordert, gewarnt: «Zu einer von wahlpolitischen Überlegungen geprägten Rechtsprechung darf es aber auf keinen Fall kommen.»

Die Regelung sei seit Jahrzehnten unbestritten, schreibt das Verwaltungsgericht. Zudem sei sie in ihrer jüngsten Version 1996 von der Bundeskanzlei genehmigt worden. «Naturgemäss legt sich das Verwaltungsgericht Zurückhaltung auf, ein von der Bundeskanzlei genehmigtes kantonales Gesetz im formellen Sinn für verfassungs- oder gar völkerrechtswidrig zu erklären.»

Schlimmstenfalls keine Richter ab August

Anders sehen dies die Anwälte Wyssmann und Müller. «Die kritisierte Regelung ist schweizweit, europaweit und weltweit einzigartig. Eine gründliche Überprüfung durch das Bundesgericht drängt sich deshalb geradezu auf», halten sie fest. «Dass bisher nur ein Kandidat zur Richterwahl zugelassen wird, erinnert sehr an Ein-Parteien-Verhältnisse in Ländern des ehemaligen Ostblocks. Dies passt so gar nicht zu einer lebendigen Demokratie», halten sie in ihrem Volksauftrag fest.

«Amtsgerichtspräsidenten lassen sich am Ende einer Amtsperiode faktisch nicht abwählen», sagt David Sassan Müller. Zwar könne der Bürger einen leeren Stimmzettel einlegen, das Wissen um diese Möglichkeit sowie die Motivation dazu seien aber enorm tief.

Nun muss in den kommenden Wochen das Bundesgericht entscheiden. Wichtigste Frage derzeit: Erteilt es der Beschwerde aufschiebende Wirkung? In diesem Fall müssten wohl die Wahlen am 21. Mai verschoben werden. Davor hat die Staatskanzlei schon im Dezember in einer Stellungnahme ans Verwaltungsgericht gewarnt: Wenn die Wahl nicht stattfinden könne, dann sei unklar, wer ab dem 1. August Recht spricht. «Das einwandfreie Funktionieren der Justiz auf Stufe der Amtsgerichte im Kanton Solothurn wäre für eine gewisse Zeit nicht mehr gewährleistet.»