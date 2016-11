Daniel Jeanmonod liess sich gegen Ende 2009 in Solothurn nieder und gründete die Sonimodul AG, in der zwei Neurochirurgen, ein Ingenieur, eine Direktionssekretärin und eine Pflegefachfrau arbeiten. Sukzessiv etablierte sich ein Kooperationsnetz mit den Rodiag-Radiologen, mit Internisten-Kollegen aus der Klinik Obach und mit Neurologinnen und Neurologen am Bürgerspital Solothurn, in Solothurn und in Bern sowie mit einer Physiotherapeutin. Daniel Jeanmonod ist seit bald drei Jahrzehnten im Bereich der Behandlung von Hirnfunktionsstörungen tätig, in der Schweiz, in England und in Frankreich. Seit 2001 ist der heute 62-jährige Titularprofessor für funktionelle Neurochirurgie an der Universität Zürich. Von 1989 bis 2009 war er Leiter der Abteilung für funktionelle Neurochirurgie am Universitätsspital Zürich. Parallel dazu wirkte er am Zürcher Kinderspital von 2005 bis 2009 als Leiter eines entsprechenden Forschungsprojekts des Schweizerischen Nationalfonds. Mit zahlreichen Mitarbeitern verfasste er mehr als 50 Publikationen in der internationalen Literatur über das Gebiet, mit Akzenten auf Parkinson, Tremor und Phantom- und Nervenschmerzen. (esf)