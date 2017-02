Die Aussicht auf einen solchen Auftrag der öffentlichen Hand wird es im Leben eines Solothurner Kunstschaffenden wohl nicht so schnell wieder geben. Zum einen geht es um die Gestaltung einer Aussenwand stattlichen Ausmasses (58 Meter lang und zwischen 5,3 und 3,6 Meter hoch) beim Neubau des Solothurner Bürgerspitals.

Noch steht sie nicht, bald aber wird sie im Rohbau fertig sein. Sie führt zum ostseitigen Haupteingang des neuen Spitals. Ab 2020 gehen hier Tag für Tag Pflegepersonal, Ärzte, Besucher und Patienten entlang.

Freudig, traurig, nervös, oft wohl in Gedanken versunken. Mindestens so attraktiv ist die künstlerische Gestaltung der zwei quadratischen Innenhöfe im Bettenhaus, monumental auch diese: 37 Meter hoch, die Flächen vergrössern sich konisch von unten nach oben, in den oberen Geschossen hat das Quadrat eine Seitenlänge von stolzen 19,7 Metern.

Vor einigen Tagen hat die Regierung die Gelder und das Wettbewerbsprogramm für diese erste Etappe des grösste Kunst-am-Bau Projekts genehmigt, das der Kanton Solothurn je an die Hand genommen hat. In Solothurner Kunstkreisen löst Kopfschütteln aus, dass sich nur zehn geladene Kunstschaffende am Wettbewerb beteiligen dürfen. Auf Kritik stösst vor allem, dass sich mit Reto Emch gerade mal ein Künstler aus dem Kanton Solothurn darunter befindet. Weitere acht kommen aus anderen Teilen der Schweiz.

Und mit Pedro Cabrita Reis aus Lissabon ist ein internationaler Künstler mit dabei. 600'000 Franken lässt sich der Kanton die Gestaltung der Aussenwand und der beiden Innenhöfe kosten. Das Künstlerhonorar beträgt höchstens 250 000 Franken. Dazu kommen Kosten für Bauarbeiten und Lieferungen, das Wettbewerbsverfahren und Beitragsentschädigungen für die am Wettbewerb beteiligten Künstler.