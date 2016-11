Die Koordinatenwerte von Daten ändern sich praktisch alle gleich, so dass die Daten in die gleiche Richtung verschoben werden. Die Distanzen und Flächen können sich aber trotzdem geringfügig ändern. Der Mittelwert der Verschiebung beträgt in Solothurn 57 cm in Richtung Nordost.

Die Änderungen sind wichtig für Vermessungs- und Baufachleute und für alle Personen, die an ihre Geodaten Genauigkeitsansprüche im Meter- oder Zentimeterbereich stellen. Auf den Inhalt von Karten haben die Änderungen hingegen keinen Einfluss – abgesehen von den neuen Koordinaten am Kartenrand.

Grundstücksgrenzen bleiben

Aufgrund der neuen Koordinaten der Grenzpunkte werden die Grundstücksflächen in der amtlichen Vermessung für alle Grundstücke neu berechnet. Die Anpassung ist rein rechnerisch und hat keine Änderungen der Grundstücksgrenzen im Gelände zur Folge. «Die Grundeigentümer sind daher nicht in ihren Eigentumsrechten berührt», heisst es im Communiqué.

Die neu berechneten Grundbuchflächen werden dem Grundbuchamt mitgeteilt und ohne weitere Anzeige im Grundbuch nachgeführt.