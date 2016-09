Erst kürzlich informierte die Pensionskasse Kanton Solothurn über ein Immobiliengeschäft. In ihre Liegenschaft im Solothurner Schanzmühle-Areal wird 2018 Lidl Schweiz AG einziehen, nachdem der Solomarkt (Manor Food) gekündigt hatte. Am Mittwoch teilten die Verantwortlichen der Pensionskasse mit, dass sie per 1. Januar 2017 erstmals einen «Leiter Anlagen» anstellen werden. Besetzt wird die neu geschaffene Stelle mit dem 49-jährigen Thomas Monetti aus dem Baselbieter Hölstein. Der Wirtschaftswissenschaftler mit langer Bankerfahrung hat in den letzten Jahren für eine Genfer Privatbank in Zürich das institutionelle Anlagengeschäft für «Gemischte Anlagen» aufgebaut.

Bis jetzt habe sich der Leiter Finanzen der PKSO um das operative Anlagengeschäft gekümmert, sagt auf Anfrage Direktor Reto Bachmann. «In einem immer schwierigeren Umfeld braucht es aber jemanden, der gezielt Markteinschätzungen vornimmt und die Anlagenprozesse laufend überprüft.»

Bei einem verwalteten PK-Vermögen in der Höhe von 4,5 Milliarden Franken sei eine solche Funktion heute allgemein üblich. Wie aber stehts mit den Lohnforderungen? Ein Zürcher Privatbanker dürfte nicht ganz günstig sein. «Wir haben den Lohn in Rücksprache mit dem kantonalen Personalamt festgesetzt», so Bachmann. Zuzüglich einer Marktzulage, wie sie auch für Stellen innerhalb der kantonalen Verwaltung gewährt werden kann, sei man sich mit dem neuen Stelleninhaber einig geworden.

Kasse steht in der Pflicht

Zusammen mit der Mitteilung zur Anstellung eines Leiters Anlagen verschickte die PKSO ihre Infobroschüre.