Es gibt in der Region noch weitere Verlage im Bereich Musik. Der Obrasso Verlag von Peter Frank in Wiedlisbach zählt in der Sparte Blasmusik zu den grösseren in der Schweiz. Inhaber und Geschäftsführer sind die Gebrüder Manfred und Werner Obrecht. Markant ist bei Obrasso der grosse Anteil an Eigenproduktionen. Dies zum einen bei der Literatur für Brass Bands, Wind Bands und Ensembles, ein Angebot für Sinfonieorchester ist im Aufbau. Zum andern werden unter dem Label Obrasso Records laufend CDs aufgenommen mit Top-Brass-Bands aus England sowie Spitzenblasorchestern aus dem In- und Ausland.

Seit 2003 ist der Dirigent und Musiklehrer Bernhard Wüthrich aus Wengi bei Büren a. Aare mit seiner Firma Power Music im Verlagswesen aktiv. Begonnen hat er mit dem Vertrieb seiner eigenen Arrangements für Blasmusik. Wüthrich stellte in bestimmten Genres einen Bedarf an Literatur fest, baute daher schrittweise aus und mittlerweile bietet sein Verlag Arrangements und Kompositionen nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Österreich und Deutschland an, seit kurzem auch in Südtirol.

Etwas in Vergessenheit geraten sind zwei Kleinverlage. Beide sind nur noch beschränkt aktiv und bei beiden ist die Nachfolgregelung offen. In Günsberg führt Rosmarie Wyss den Rudo Verlag ihres 2007 verstorbenen Gatten Rudolf Wyss weiter. Bei den 130 kleinen Werken, die er im Stil Marsch, Polka, Tango und Dixie komponiert hatte, war ihm viel daran gelegen, dass sie einfach zu spielen sind und trotzdem gut klingen. Und: Unzählige Musikanten, die heute im Veteranenalter sind, haben seinerzeit mit der Rudo-Schule ein Blasinstrument spielen gelernt.

Karl Büttler (1903-1985) hat Kirchenmusik, Messen und Blasmusikwerke geschrieben und sie im Eigenverlag in Balsthal herausgegeben. Hinzugekommen sind später Werke von Silvano Fasolis (1942–2002; 1971–1993 Dirigent der «Konkordia» Balsthal) sowie des Balsthaler Musikers Gustav Bloch (1914–2000). Büttlers Vermächtnis ist heute in den Händen von Anton Joller, Balsthal.

Stefan Schwarz kommt zwar aus der Blasmusikszene, doch sein Verlag Adler Medien in Lommiswil widmet sich hauptsächlich der Volksmusik.

Schwarz spielt auf der Klarinette und dem Kontrabass in verschiedenen Ländlerformationen (Ohalätz, Schabernack), komponiert Ländler und gibt die Noten in seinem Verlag heraus. Ferner produziert er CDs vorab mit Ländlerkapellen und Blasmusikformationen. Aus seinem Verlag kommt – in Zusammenarbeit mit Hanspeter Eggenberger – des Weiteren die Zeitschrift für Schweizer Brauchtum und Volksmusik «Land&Musig». (wak)