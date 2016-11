Ganze 100 Jahre nach den Ereignissen gelang es, mithilfe des Internets, die genauen Identitäten der beiden Piloten herauszufinden: Die «Solothurner Zeitung» schrieb vom bayrischen «Chevauleger-Oberlieutenant Otto Eßloch». Bei den Recherchen musste festgestellt werden, dass es sich um einen Druckfehler beim Namen handelt. Online ist nämlich der bayrische Pilotenoffizier Otto Deßloch zu finden. Die Nennung des Ranges und seines Regimentes sind identisch mit den Angaben in der «Solothurner Zeitung», ausser dem fehlenden D beim Nachnamen. Bei Wikipedia wird sogar seine Landung im Oktober 1916 in der neutralen Schweiz erwähnt. Deßloch wurde 1889 in Bamberg geboren und trat 1910 in das bayrische 5. Chevaulegers-Regiment ein, kam aber 1916 als Oberleutnant zu den Jagdfliegern. 1917 wurde er Kommandant einer Jagdstaffel und im letzten Kriegsjahr einer Fliegerschule. Im Zweiten Weltkrieg war er hochdekoriert und zuletzt Generaloberst der Luftwaffe. Er verstarb 1977 in München.

Zum amerikanischen Piloten schrieb die Solothurner Zeitung «Fliegerleutnant Ashenden». Mit ganzem Namen hiess er James F. Ashenden, war Second Lieutenant und gehörte der 147. Aero Squadron an. Sein Flugzeug war grün, trug eine schwarze 2, das Bild eines Terrier-Hundes und den Nicknamen «Helen», der sich auf seine Verlobte bezog . Nach einer Nachricht in der «Chicaco Daily Tribune» zu seinem Tod vom 21. Dezember 1960 war er in seiner Heimat Mitglied des « Cook County Boards», also der Legislative. Ashenden gehörte der demokratischen Partei an und wurde 66 Jahre alt. (PBG)