Nur 8 Monate Bauzeit, dafür aber den Grossteil der Investitionskosten budgetieren die Investoren für die zweite Phase: die Sanierung des denkmalgeschützten Kurhauses. Nach dem Umbau soll dieses 51 Hotelzimmer im 4-Sterne-Bereich anbieten. Während der Kurhaus-Umbauzeit wird der Hotelbetrieb ruhen. «Dagegen werden wir während der ganzen Zeit die Gastronomie gewährleisten», versichert Tom Umiker. In der ersten Phase im alten Kurhaus, und zwar noch unter Federführung der gegenwärtigen Pächterin «Hüttenzauber». In der zweiten Etappe dann in der neuen Trinkhalle: Dort wollen die neuen Besitzer dann bereits selber als Gastgeber in Aktion treten.

Mit den übrigen Plänen ist auch die Erstellung eines Natur-Kinderspielplatzes südöstlich des Kurhauses einen Schritt weiter: Dieser soll in Zusammenarbeit mit dem Kulturprozent der Migros Aare mit der ersten Bauphase realisiert werden.

Umiker ist zuversichtlich, dass das Einvernehmen mit den kantonalen und kommunalen Behörden sowie den weiteren Playern auf und am Berg «weiterhin ein sehr gutes bleiben» wird: «Nächstens findet eine Sitzung der «Begleitgruppe» statt, die das weitere Geschehen mitgestalten soll.» Alle seien interessiert daran, dass es «nun weitergeht und die Zukunft des Kurhauses noch zusätzlich gesichert wird.»