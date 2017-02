Trotzdem ist die Berufung, die er eingelegt hatte, ein Erfolg für ihn: Ihm wird aufgrund seines sehr jungen Alters und seiner sehr guten Führung im Untersuchungsgefängnis im Unterschied zur Vorinstanz die Hälfte der Strafe bedingt gewährt.

Da er seit 19 Monaten in Haft ist, also fünfeinhalb Monate zu lang, kann er sofort seinen Fuss in Freiheit setzen, jedoch mit Begleitung der Migrationsbehörde. Für die andere Straf-Hälfte, 13½ Monate, gilt eine dreijährige Probezeit. Das Gericht mit Marcel Kamber, Daniel Kiefer und Hans-Peter Marti fällte damit quasi ein salomonisches Urteil, war doch die Mündigkeit des Täters umstritten und nicht mit Sicherheit feststellbar.

Seine Aussagen seien «völlig unglaubhaft», aber er sei kein Kriminaltourist, wie Staatsanwältin Petra Grogg behauptete. Als schwer gewichtete das Obergericht den Einbruch in ein Haus mit anwesenden Bewohnern. Es müsse der Schluss gezogen werden, dass die Hafterfahrung beim Angeklagten zum Umdenken geführt habe. Kamber: «Zeigen Sie, dass das Vertrauen in Sie gerechtfertigt ist.» Eine Genugtuung für Überhaft erhält er nicht, weil die Straflänge gleich geblieben ist. (omb)