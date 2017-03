«Grobfahrlässige Kontrolle»

Felix Lang, der bis vor kurzem als Präsident von Bio Nordwestschweiz fungierte, ist überzeugt: «Der Veterinärdienst des Kantons Solothurn verpasste durch die grobfahrlässige, schludrige Kontrolle Ende Juni 2015 die vorzeitige Aufdeckung und somit die Rettung der damals noch lebenden 12 Rinder.» Im Kontrollbericht werde nämlich nicht bestätigt, dass keine systemischen Mängel erkannt worden seien.

Ebenfalls fehle die Bestätigung einer Überprüfung, eines Abgleichs vom aktuellen Stand der Tierdatenbank, obwohl Tiere mit fehlenden Ohrmarken festgestellt worden seien. «Wäre bei dieser Kontrolle ein Abgleich gemacht worden, hätte man einerseits den systemischen Mangel der fehlenden Meldungen seit Oktober 2014 und auf die bereits zu diesem Zeitpunkt verendeten und im Miststock vergrabenen Tiere aufmerksam werden müssen», betont Lang.

«Mutmassungen zurechtgebogen»

Für Lang geht auch in der im Untersuchungsbericht aufgezeigten Terminabfolge einiges nicht auf. So sei am 24. Februar 2016 bei einer Kontrolle die seit Oktober 2014 fehlenden Meldungen an die Tierdatenbank wieder nicht aufgedeckt worden. Es seien keine Tiere vermisst worden. Vier bis sechs Kadaver seien jedoch laut Untersuchungsbericht im Miststock vergraben gewesen, was rund einem Fünftel der Herde entsprochen habe. Und zur Mutmassung der Untersucher, ab März 2016 seien unmittelbar nach der Kontrolle innert drei bis vier Monate 12 Tiere verendet, stellt Lang fest: «Das ist so gar nicht möglich.» Diese Zeitspanne reiche kaum aus für das im Untersuchungsbericht beschriebene Szenario.