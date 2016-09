Es ist eine jener Volksabstimmungen, die wohl den wenigsten in Erinnerung geblieben ist: Am 14. Juni 2015 wurde die eidgenössische Stipendien-Initiative an der Urne abgeschmettert. Wer hat Chancen auf einen staatlichen Zuschuss? Wie viel Geld gibt es bei einem Stipendium? Studentenverbände forderten schweizweit einheitliche Regeln, um diese Fragen zu klären. Denn der Kantönligeist hat das Stipendienwesen fest im Griff, die Unterschiede sind teilweise riesig.

Immerhin: Mit dem Nein an der Urne ist ein indirekter Gegenvorschlag in Kraft getreten. Und dieser führt jetzt dazu, dass die Solothurner Behörden gehörig unter Zugzwang stehen.

Bundesbeiträge gibt es nämlich bald nur noch für Kantone, die sich an die Vorgaben des sogenannten Stipendienkonkordats halten.

Dieses regelt Fragen wie: Wer bekommt ein Stipendium und wie lange wird es bezahlt? Ebenso werden minimale Ansätze für ein Vollstipendium festgelegt. 18 Kantone sind dem Konkordat mittlerweile beigetreten. Der Solothurner Kantonsrat hat dies vor drei Jahren abgelehnt, vor allem aus finanziellen Überlegungen.

Keine Beiträge für Ausländer

Zwischen 0,8 und 1,9 Millionen Franken überwiesen die Bundesbehörden in den vergangenen zehn Jahren jeweils nach Solothurn. Will der Kanton ab 2018 nicht auf dieses Geld verzichten, muss er das Gesetz rasch anpassen. Man halte sich zwar schon heute weitgehend an die Vorgaben des Konkordats, heisst es aus dem Bildungsdepartement.

Abweichungen gibt es aber etwa beim Bezügerkreis von Stipendien. So gibt es heute keine Beiträge für Ausländer, selbst wenn sie seit mindestens fünf Jahren aufenthaltsberechtigt sind. Zudem gelten im Solothurnischen andere Regeln, was die Dauer der Beitragsberechtigung angeht.

Kantonsrat muss entscheiden

Das Bildungsdepartement arbeitet derzeit an einer entsprechenden Änderung des Stipendiengesetzes, bestätigt die stellvertretende Departementssekretärin Dagmar Kudelka. «Botschaft und Entwurf werden dem Kantonsrat voraussichtlich bis Ende Jahr vorgelegt.» Die zusätzlichen Kosten dürften sich, so eine Schätzung aus dem Jahr 2015, auf jährlich rund 300'000 Franken belaufen.

Das Departement wird voraussichtlich vorschlagen, die Bestimmungen anzupassen, ohne dem Konkordat der Kantone beizutreten. Einem Beitritt werden politisch offenbar wenig Chancen zugerechnet – der Kantonsrat müsste auf seinen früheren Beschluss zurückkommen. Ohne Beitritt wird der Kanton Solothurn allerdings auch kaum mitreden können, wie die Standards ausgestaltet werden.