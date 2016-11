Betrüger versuchen, über gefälschte E-Mails, Internetseiten oder Kurznachrichten an vertrauliche Daten von Internetnutzern zu gelangen. Im Visier haben die Cyberkriminellen etwa die Zugangsdaten von Mailkonten, Online-Auktionsanbietern oder das E-Banking. Aber auch sensible Informationen von Unternehmen und Behörden. Das Wort Phishing setzt sich aus den englischen Wörtern Password (Passwort), Harvesting (Ernte) und Fishing (Angeln) zusammen. Typisch für Phishing: die Nachahmung von Design und Auftritt eines vertrauenswürdigen Anbieters. Internetnutzer sollten sich stets eines vor Augen führen, erinnern Fachleute immer wieder: Kein seriöser Dienstleister würde seine Kunden jemals per E-Mail oder Telefon zur Angabe von Passwörtern oder vertraulichen Daten auffordern. 2343 verschiedene Phishing-Websites registrierte die Meldestelle für Informationssicherung (Melani) des Bundes im ersten Halbjahr 2016 – ein deutlicher Anstieg. Dies zeigt ein soeben veröffentlichter Rapport. Im gleichen Zeitraum zählte Melani auch eine markante Zunahme von Cyberangriffen, die von erpresserischen Forderungen begleitet werden. Betroffen davon sind vor allem Firmen. Schadsoftware verschlüsselt etwa Computer, die erst gegen Lösegeld wieder freigegeben werden. (sva)