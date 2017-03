Auch in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Solothurn wenn...» ist das Beben Thema. «Hier in Solothurn hat das Pult gewackelt», schreibt Doris. Auch Yänus Pult hat gewackelt, wie er kommentiert. In Luterbach sei es ganz wenig zu spüren gewesen, fügt eine andere Facebook-Userin an. «Meine Tochter war schon im Bett, sie kam zu mir und hat es mir gesagt. Ich habe es nicht gespürt auf dem Sofa», so Sabrina aus Biberist. Daniela und Hanspeter scheinen eine ähnliche Erfahrung gemacht zu haben: Beide beschrieben das Erdbeben auf der Facebook-Gruppe als eine «kurze Windböe.»

Andere wiederum haben gar nichts mitbekommen.