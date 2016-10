Die Mieterträge liegen mit 978 118 Franken leicht über dem Niveau des Vorjahres mit 977 324 Franken. Der Finanzaufwand fiel mit 109 537 Franken um 158 434 Franken deutlich besser aus als im Vorjahreshalbjahr.

Damit liegt der durchschnittliche Zinssatz des Hypothekardarlehens bei 1,0 Prozent p.a. (Vorjahreshalbjahr 2,3 Prozent p.a.). Plangemäss reduzierte die Gesellschaft ihre Hypothekarschulden um weitere 262 995 Franken, wodurch der Fremdfinanzierungsgrad von 79,41 Prozent auf 78,31 Prozent zurückgeht.

Basierend auf dem neuen Wertgutachten per 30. Juni 2016 wurden der Bilanzwert der Büroliegenschaft in Solothurn gegenüber dem Wert Ende 2015 um 90 000 Franken gesenkt (Vorjahreshalbjahr CHF 290 000), derjenige der Büro- und Logistikimmobilien in Buchs/Zürich um 230 000 erhöht Franken (Vorjahreshalbjahr: CHF -90 000). Der Net Asset Value der Gesellschaft lag per 30. Juni 2016 bei 9.01 Franken pro Aktie, was gegenüber Ende 2015 einer Steigerung von 9,0 Prozent entspricht.

Per Ende August 2016 hat die Gesellschaft wie von der Generalversammlung beschlossen eine Nennwertrückzahlung von 0.60 Franken pro Aktie vorgenommen. Bezogen auf den Geldkurs der Aktien per 30. Juni 2016 (6.05 Franken) entspricht dies einer prozentualen Ausschüttung von 9,92 Prozent. (sda)