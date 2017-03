Die Schweizer Wirtschaft werde im laufenden Jahr «mit angezogener Handbremse wachsen», sagte UBS-Chefökonom Daniel Kalt am Anlass im Landhaus voraus. Er schätzt das Plus auf 1,4 Prozent. Das sei aber «ganz okay». Allerdings sei diese Entwicklung nur dann realistisch, wenn die Politik nicht dazwischen funke. Er meinte in erster Linie die Wahlen in Frankreich. Wenn die Front-National-Kandidatin Marine Le Pen die Wahlen nicht gewinne und die Europäische Zentralbank ihr Anleihenkaufprogramm beende, «könnte der Euro stärker werden». Die UBS sieht den Kurs in ihrer 12-Monats-Prognose bei 1,16 Franken. Die Negativzinsphase werde aber nicht vor Ende 2019 vorbei sein, was den Anlagenotstand verlängere. Dieser hinterlasse Spuren im Immobilienmarkt. «Die institutionellen Anleger pumpen viel Geld in den Wohnungsbau», beobachtet Kalt. Es werde am Markt vorbei produziert. Als Indiz dazu verwies Kalt auf die Entwicklung der Leerstandsquote bei Mietwohnungen hin. Diese sei auch im Kanton Solothurn stark gestiegen. Im Thal und im Raum Olten liege die Quote bei über sechs Prozent. Nebst dem steigenden Angebot nehme gleichzeitig die Nachfrage nach Wohnraum wegen der stark rückläufigen Zuwanderung ab. Solange die Zinsen nur langsam stiegen, sei aber kein Immobiliencrash zu erwarten. (FS)