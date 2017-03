Wie wichtig ist die Oltner Slam-Szene?

Der Slam wurde in Olten sehr schnell gross. Später dachten wir, es wäre toll, sozusagen ein Klassentreffen der schweizerischen Slam-Szene zu organisieren. So fanden 2010 die ersten Schweizermeisterschaften in Olten statt. Heute ist Olten nach St. Gallen und Zürich eine der Schweizer Slam-Hochburgen.

Welchen Stellenwert hat Poetry Slam in der Schweizer Kulturszene?

Als Nährboden und kreatives Tummelfeld wird er mittlerweile sehr ernst genommen. Auch von den Sponsoren, die Poetry Slam früher noch belächelten. Heute ist klar, dass es diese Kunstform gibt; auch an den Solothurner Literaturtagen ist Spoken Word erstmals als eigene Reihe im Format drin. Und viele Slammer haben inzwischen schon ein Buch herausgegeben. Hazel Brugger nennt Poetry Slam ja scherzhaft die «Paraolympics der Literatur».

Was soll Poetry Slam?

Eines meiner Ziele ist es, den Leuten die Schwellenangst zu nehmen. Für viele ist Poetry Slam ein super Einstieg in die Literatur und Satire. Ein Auftritt dauert nur wenige Minuten, da kann dir als Slammer und auch als Zuhörer nichts passieren.

Ist Ihnen Poetry Slam in all den Jahren nie verleidet?

Wir organisieren sechs bis acht Slams im Jahr, dieses Mass liegt gut drin. Solange sich die Slammer entwickeln und neue Leute nachkommen, finde ich es spannend. Wir haben aber auch gesagt, wir machen das, so lange wir Lust dazu haben. Unser Ziel wäre, im Olten und im Kanton mehr U20-Slams durchzuführen. Auch an den Schulen läuft wenig, wir sollten mehr Nachwuchs generieren. Die Ostschweiz war Pionier in diesem Bereich. Dort gibts Poetry-Slam-Workshops an Schulen und Mittelschulmeisterschaften.

Poetry Slam ist heute als Kunstform doch überholt.

Das diskutieren wir viel, aber nein, das glaube ich nicht. Es ist ein Gefäss wie die offene Bühne oder das Improtheater. Poetry Slam wird immer seinen Platz haben, weil es sich durch neue Leute inhaltlich erneuert. Ich habe aber das Gefühl, dass der in Deutschland aufgekommene Gigantismus wieder zurückgehen wird. Kürzlich war ich in Hamburg an einem Final mit 2500 Zuschauern. Die Slammer sagen selbst, dass bei dieser Grösse etwas verloren geht. Wir diskutierten auch, ob wir den Final im Oltner Stadttheater durchführen sollten. Aber wir bleiben in der Schützi. Dass man es über die Grösse macht, das kippt hoffentlich wieder.