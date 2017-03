«Die Bevölkerung schätzt Ihre Arbeit»

Im Namen des Kantons gratulierte Regierungsrat Peter Gomm den Polizistinnen und Polizisten zur bestandenen Ausbildung und zur Berufswahl. «Die Bevölkerung schätzt Ihre Arbeit», betonte Gomm. «Der Kanton und das Korps freuen sich auf Sie». Thomas Zuber, Kommandant der Kantonspolizei, hob in seiner kurzen Ansprache die Offenheit für Veränderungen hervor und wie wichtig es sei, dazu das eigene Handeln immer zu hinterfragen. «Wir müssen unserem Gegenüber mit Interesse, Anerkennung und Achtung begegnen, dann erledigt sich die Arbeit sachlich, konfliktfreier aber auch an-genehmer, effektiv und effizient.» Mit der erfolgreichen Ausbildung sei eine weitere Hürde geschafft. «Bleiben Sie neugierig, mutig, an Veränderungen interessiert, abwägend und ausdauernd – das sind die besten Voraussetzungen für eine gute Polizistin, einen guten Polizisten.»

Im Anschluss an die Ansprachen gelobten die neuen Polizeiangehörigen, die Verfassung und die Gesetze zu beachten, die Amtspflichten nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen und alles zu tun, was das Wohl des Staatswesens fördert und alles zu unterlassen, was ihm schadet. Polizeikommandant Thomas Zuber überreichte ihnen daraufhin die Ernennungsurkunden.

Die nächste Polizeischule startet Anfang April mit der einjährigen Ausbildung. Wer Interesse am vielseitigen Polizeiberuf hat, kann an einer der nächsten Informationsveranstaltung im April mehr über den Job erfahren. Sie finden am 10. April in Olten (Regionenposten, Usego-Areal) und am 19. April in Solothurn (Regionenposten, Schanzmühle) jeweils um 19 Uhr statt. (pks)