Der Kanton muss sparen – und das bekommt per 1. Januar 2017 auch das Personal zu spüren. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der kantonalen Verwaltung und der Gerichte, Angestellte der Solothurner Spitäler AG sowie Lehrerinnen und Lehrer der kantonalen Schulen und der Volksschulen. Insgesamt handelt es sich dabei um rund 10'000 Männer und Frauen, die dem kantonalen Gesamtarbeitsvertrag (GAV) unterstehen. Betroffen von den Einsparungen bei den Löhnen ist allerdings «nur» etwa die Hälfte der aktuellen Belegschaft, nämlich vor allem die jüngeren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Hinzu kommen all jene, die neu beim Kanton angestellt werden.

Der Grund dafür ist, dass nicht etwa bei der effektiven Lohnhöhe geschraubt wird. Mit Beginn des neuen Jahres steigen die Löhne vielmehr weniger rasch an. Wie bisher gibt es auch künftig

31 Lohnklassen. Innerhalb dieser Lohnklassen müssen die Mitarbeitenden neu aber 21 Jahre lang warten, bis sie auf ihren Maximallohn kommen. Bis jetzt war das bereits nach 17 Jahren der Fall. Im Fachjargon spricht man von 21 respektive 17 Erfahrungsstufen. Sehr oft steigen neue Staatsangestellte dabei bereits in einer höheren Erfahrungsstufe ein.

Zähneknirschend zugestimmt

Auf das neue Lohnanstiegsmodell geeinigt haben sich die Vertreter der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerseite innerhalb der Gesamtarbeitsvertragskommission (Gavko). Der Regierungsrat hatte diese im Rahmen des Sparmassnahmenplans 2014 mit der Ausarbeitung eines neuen Modells beauftragt. Diesem hat die Regierung zugestimmt, dasselbe gilt für die Geschäftsleitungen der Personalverbände.

Innerhalb des Staatspersonalverbands habe es dabei durchaus auch Gegenstimmen gegeben, sagte gestern auf Anfrage Verbandspräsident Beat Käch. Bei anderen Verbänden, etwa dem Verband Lehrerinnen und Lehrer Solothurn (LSO), können zudem einzelne Mitglieder eine Abstimmung an ihrer Delegiertenversammlung erzwingen. Noch sei das Zustimmungsverfahren bei den Personalverbänden nicht abgeschlossen, heisst es in einer Mitteilung des Kantons. «Wir haben natürlich keine Freude an diesem neuen Modell», meinte Beat Käch, «aber es ist noch die erträglichste aller möglichen Varianten.» Nur «zähneknirschend Ja gesagt» hat gemäss LSO-Geschäftsführer Roland Misteli die Geschäftsleitung des Volksschullehrerverbands.