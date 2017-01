Auf Bundesebene ist man offenbar daran, eine schweizweit gültige Regelung zur Zulassung von Drohnen oder eventuell einer Pflicht zur Anbringung von Chips und Transpondern auszuarbeiten, wie diversen Medienberichten zu entnehmen war. Die Chips würden die Drohnen eindeutig einem Besitzer zuordnen, die Transponder ermöglichen die Erfassung der Drohne durch das Radar der Luftüberwachung Skyguide. Laut Oggier sehe es ganz danach aus, dass das Bazl die Kontrolle über Flüge etc. an Skyguide übertragen möchte. Skyguide Bern beispielsweise hat jedoch das Fliegen von Drohnen über der Stadt Bern komplett untersagt, weil das Risiko mit den Überflügen von Passagiermaschinen mit 50 oder mehr Passagieren an Bord einfach zu gross sei.

Grenchen sei aber nicht Bern, sagt der Flughafenchef. Es gebe andere, vernünftigere Lösungen: Heute gehe es nur über eine sinnvolle Risikoabschätzung. Wolle also im Raum Grenchen jemand mit seiner Drohne fliegen, biete der Flughafen Hand: «Wir setzen uns an einen Tisch und machen ein Safety Assessment. Der Pilot sagt mir, was für eine Drohne er hat, wie sie programmiert ist, was sie kann, wie sie fliegt, wie gut und wie lange schon er selber fliegt. Er zeigt mir seine Datensammlung, was genau sein Auftrag ist, wie zum Beispiel Aussenaufnahmen von Firmen oder einem Baugelände.» Danach gehe man gemeinsam zum Vorfliegen der Drohne über: Hat sie ein Coming-home-Programm, also kommt sie von selber zurück, wenn die Steuerung versagt? Der Pilot demonstriert all seine Fähigkeiten. «Damit haben wir rund 80% des Risikos für den Extremfall abgedeckt. Was jetzt noch kommt, ist der Totalausfall der Elektronik, aber die Motoren laufen weiter. Dann würde die Drohne eben unkontrolliert irgendwo hinfliegen», so Oggier. Aber auch hier gebe es eine Lösung: «Den ersten Einsatz begleite ich und koordiniere das mit den Controllern im Tower über Funk.» Sollte die Drohne während dieses Einsatzes etwas machen, das ungewollt sei und man verliere die Kontrolle, könne er den Luftraum über Grenchen kurzzeitig sperren lassen. «Das gibt mir 99,8% Sicherheit, dass kein letaler Unfall passiert.» Ein Ersteinsatz würde 500 Franken kosten. Für weitere Einsätze würde der Airport einen Unkostenbeitrag von 200 Franken berechnen. «Als Betreiber des Flughafens bin ich verpflichtet, meine Luftfahrzeuge schützen.» Und wer sich nicht an die Gesetzgebung halte, der mache früher oder später Bekanntschaft mit der Kantonspolizei.

Aber auch sonst gebe es Möglichkeiten für risikoarme Drohneneinsätze: Für stationäre Aufnahmen in geringer Höhe gebe es einfache Mittel, wie zum Beispiel das Befestigen von Fischerschnur am Fluggerät, sodass es nicht «abhauen» könne. «Die Mitglieder vom TV Grenchen haben beim letztjährigen Turnfest erfolgreich so Aufnahmen aus 30 Meter Höhe realisiert.»

«Die Spielregeln sind klar», sagt Oggier. «Innerhalb der 5 km Flughafenzone geht es nur über Kommunikation mit dem Airport.» (om)