Die Idee hinter Booking-Plattformen ist denkbar einfach. Sie zeigen die Hotels einer Region an, in die ein potenzieller Gast reisen möchte. Dieser wiederum kann sich bequem von zu Hause aus aussuchen, wo er wann und zu welchem Preis nächtigen will.

Auch die Hotels selber «kommen nicht mehr um die Plattformen herum», wie ein Hotelier aus dem Kanton Solothurn meint. Er möchte seinen und den Namen des Hotels nicht in der Zeitung lesen. «Ein Drittel all unserer Buchungen finden über solche Plattformen statt», sagt Rolf Trechsel vom «Roten Ochsen» in der Stadt Solothurn. Insbesondere in der Stadt-Hotellerie seien sie nicht mehr wegzudenken.

Alle Welt bucht über Buchungs-Plattformen. Sind Hotels in der Gegend nicht vertreten, fallen sie ganz einfach durchs Raster. Auch Markus Krull, Pächter des noch jungen «Bad Kyburg» in Kyburg-Buchegg, weiss um die Wichtigkeit der Plattformen wie booking.com, expedia oder HRS. Gerade auch für junge Hotels seien diese wichtig, um schnell auch einem internationalen Publikum präsent zu sein.