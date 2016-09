Das Umgehungsgerinne im Schönenwerder Schachen und der Oberwasserkanal beim Kraftwerk Gösgen werden sich in den kommenden Jahren zu ökologischen Paradiesen entwickeln. Und dann soll es für die Fische noch weiter «obsi» gehen: Das Amt für Umwelt hat der Betreiberin der Kraftwerke Flumenthal und Ruppoldingen eine Verfügung geschickt: Die Alpiq Hydro Aare AG soll mit der Planung moderner Fischpassagen beginnen.

Das neue Gewässerschutzgesetz, das seit 2011 in Kraft ist, bietet dem Staat die Möglichkeit, die Kraftwerke zur Mitarbeit bei der Revitalisierung der Gewässer zu verpflichten. Der Kanton Solothurn hat die Situation bei allen Kraftwerken überprüft und die Prioritäten festgelegt. So hat das kantonale Amt für Umwelt jüngst mit Publikationen im «Amtsblatt» öffentlich Sanierungsverfügungen erlassen. So muss etwa das Kraftwerk Flumenthal, das 1970 den Betrieb aufgenommen hat, seine bestehende Fischpassage bis 2025 sanieren.

Geld aus dem Swiss-Grid-Fonds