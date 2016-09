2012 hat der US-Gesundheitskonzern Johnson & Johnson das Solothurner Medizinaltechnikunternehmen Synthes für 21 Milliarden Dollar übernommen und zur neuen DePuy Synthes zusammengeführt. Daraus entstand der weltgrösste Medtechkonzern der Welt.

Seither herrschte fast Funkstille; es war schwierig, Informationen über den Stand der Integration und allfällige Auswirkungen auf die Schweizer Standorte zu erhalten.

Jetzt gibt es sozusagen Entwarnung: «Wir bleiben in der Schweiz, und der Hauptsitz von DePuy Synthes für Europa, Mittlerer Osten und Afrika, Emea, bleibt in Zuchwil», sagte am Donnerstag an einem Medienanlass Michelle Brennan, Verantwortliche für das Geschäftsfeld Medical Devices (Medizinalgeräte) innerhalb des J & J-Konzerns.

Weltweit beschäftigt DePuy Synthes 18'000 Angestellte, davon rund 2900 in der Schweiz. Wichtigster hiesiger Standort ist der Kanton Solothurn mit sechs Standorten und mit nach früheren Angaben rund 2000 Mitarbeitenden.