An der alle drei Jahre stattfindenen Schweizer Meisterschaft für Militär- und Diensthundeführer haben die Solothurner Polizeihunde in der Kategorie «Spürhund Betäubungsmittel» am vergangenen Wochenende sehr gute Resultate erzielt.

Ueli Oppliger belegte den ersten Platz mit seinem Hund Heska von der Geerenecke. Im weiteren erzielten die Solothurner Polizei-Hundeführerinnen Janine Zihlmann und Eliane Schneider die Plätze 8 und 10 von insgesamt 32 Gespannen. Das Ergebnis unterstreicht den guten Ausbildungsstand der Solothurner Spürhunde.

Vom 19.-21. April 2017 werden die alle fünf Jahre stattfindenden Schweizer Meisterschaften der Polizeihundeführer in Lüterkofen im Kanton Solothurn ausgetragen. (pks)