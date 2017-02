Zwei Mittäter kamen mit einer geringeren Strafe davon, weil sie nur an einem der Einbrüche beteiligt waren. Das Gericht verurteilte einen Mann zu neun Monaten unbedingt, ein weiterer bekam 16 Monate bedingt.

Das Urteil für alle Angeklagten lautet auf Diebstahl, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.

Das Gericht bestätigte ausserdem Schadenersatzansprüche in der Höhe von rund 225'000 Franken, wie «TeleM1» berichtet.

Aus Platzgründen hatte der Prozess am Solothurner Obergericht stattgefunden. Die sechs albanisch-stämmigen Männer waren im Mai 2015 in Breitenbach und in Rothrist in zwei Bankfilialen eingebrochen. Ein Mann musste sich noch wegen Kiosk-Einbrüchen vor Gericht verantworten. (ldu)