Die Statistiken zeigen: Im Kanton Solothurn wird vom breiten Angebot an schulischen Austauschprojekten mit den anderssprachigen Landesteilen nur selten Gebrauch gemacht. So haben im Schuljahr 2014/15 lediglich neun Klassen und neun einzelne Schüler an einem Austauschprogramm teilgenommen, schweizweit haben sich 983 Klassen und 1244 einzelne Schüler beteiligt.

Obwohl der Kanton an der Grenze zur Romandie liegt, zieht es kaum einen Schüler in die französischsprachigen Orte und Schulen. Und das, obwohl das neue Fremdsprachenkonzept der Primarschule eigentlich eine aktive Austauschkultur fördert: einerseits durch die Einführung von Französisch ab der dritten Klasse, andererseits durch die auf Kommunikation ausgerichteten Unterrichtsmethoden.

Trotzdem nützen die Solothurner Schulen die Angebote kaum – gerade auch im Vergleich mit anderen Kantonen. Im Schuljahr 2014/2015 haben im Aargau immerhin 28 Klassen an Austauschprojekten teilgenommen, im Baselbiet 24 und in Neuenburg 23 Klassen. Die Gründe für solche Unterschiede sind ungewiss. Eine Spurensuche.

Projekte wären vorhanden

Bisher war die CH-Stiftung, getragen von allen Kantonen, für einen grossen Teil der schulischen Austauschprojekte zuständig. Der Sitz der Stiftung lag in Solothurn.

Es sind vor allem drei Austauschprogramme, von denen die Kantone bisher profitieren konnten: der Ferieneinzelaustausch, die Schulreise PLUS und der Klassenaustausch. Beim Ferieneinzelaustausch handelt es sich um ein Angebot, das Jugendlichen zwischen 11-15 Jahren einen Ferienaufenthalt in einem anderen schweizerischen Sprachgebiet ermöglicht.

Die Schulreise PLUS ist hingegen an Schulen gerichtet und verhilft zwei Klassen aus unterschiedlichen Sprachregionen zu einem gemeinsamen Austauschtag. Der Klassenaustausch schliesslich gewährt einen längeren Einblick in eine Schule aus einer fremden Sprachregion und wird ab zwei Tagen Aufenthalt durchgeführt. Bisher wurde auch ein fremdsprachliches 12. Schuljahr im Kanton Freiburg angeboten: Ein Brückenangebot für Schüler, welche das letzte obligatorische Schuljahr bereits abgeschlossen haben.

Die Volksschulen im Kanton Solothurn haben hauptsächlich die Schulreise PLUS genutzt, wie Silvia Mitteregger, Bereichsleiterin der CH-Stiftung, auf Anfrage sagt. Auf der Sekundarstufe II sieht die Situation hingegen anders aus, hier wurden eher individuelle Programme gewählt, wie beispielsweise ein Austauschjahr.

Dabei handelt es sich allerdings um privaten Angebote, die nicht von der CH-Stiftung organisiert werden. Mit dem Jahreswechsel wurde die CH-Stiftung jetzt von der nationalen Agentur Movetia abgelöst.