Luterbach: Damit sich Willi nicht im Grab umdreht

Es ist ein milder Spätsommertag im September, als Michael Ochsenbein durch das Dorf spaziert und hofft, dass sich der Staatsmann Willi Ritschard nicht in seinem Grab umdreht. «Ausgerechnet die SP», denkt er. «Warum hat es die Roten erwischt?»

Ochsenbein, 40, ist Gemeindepräsident von Luterbach, ein grossgewachsener Mann mit sorgfältig nach hinten gegelten Haaren und randloser Brille. Der Sekundarlehrer ist Mitglied der CVP. Allein das wäre in anderen Zeiten undenkbar gewesen: Ein Christdemokrat an der Spitze von Luterbach, der stolzen Industriegemeinde, einer Hochburg der Büezer und der Sozialdemokratie.

Andere Zeiten. Luterbach ist zu einem unscheinbaren Vorort Solothurns geworden, der US-Konzern Biogen baut hier gerade einen modernen Produktionsbetrieb, die Cellulosefabrik mit ihren hunderten Arbeitsplätzen für einfache Werktätige hat dagegen dichtgemacht. Und auch die SP gibt es nicht mehr. Die Lokalsektion hat sich im September aufgelöst. Am Ende sei nichts anderes übrig geblieben, liess der letzte Vorstand in einer Mitteilung verlauten: «Es konnte niemand dazu bewegt werden, ein Amt zu übernehmen.» Im Gemeinderat blieb einer der beiden SP-Sitze nach den vergangenen Wahlen sogar vorübergehend verwaist. Die Partei fand keine Interessenten.

Dabei zählt genau das zu den wichtigsten Aufgaben einer Lokalpartei: Das Personal für den Gemeinderat zu rekrutieren. Die Parteien sind das politische Schmiermittel einer Gemeinde. Doch diese Rolle können sie immer weniger ausfüllen, wie die Umfrage dieser Zeitung zeigt. In zwei von drei Solothurner Gemeinden haben die Lokalparteien in den vergangenen zwölf Jahren an Bedeutung verloren. Und in jeder dritten Gemeinde kümmern sich heute bereits nicht mehr hauptsächlich die Parteien um die Rekrutierung neuer Ratsmitglieder. In die Bresche springen Findungskommissionen, mancherorts auch eigens dafür engagierte Fachleute.

Der Politikwissenschaftler Oliver Dlabac spricht von einer «Erosion der Lokalparteien». Am Zentrum für Demokratie in Aarau erforscht er die Schweizer Kommunalpolitik. «Zwar bestehen heute nicht unbedingt weniger Lokalparteien als noch in den 1980er-Jahren», sagt er. «Bei Wahlen können sie sich jedoch immer weniger einbringen.» Das zeige sich unter anderem an der Zunahme von parteilosen Gemeinderäten. Im Bedeutungsverlust der Parteien sieht Dlabac denn auch einen Hauptgrund für die personellen Engpässe vieler Gemeinden.

Das Problem ist ein grundsätzliches: Die Bürger leben individualistischer. Junge Menschen haben weniger Freizeit als früher, und die verbringen sie nicht gerne mit Diskussionen über das Entsorgungsreglement. Gleichwohl ist jeder an seine nächste Umgebung gebunden, will diese möglichst selbst gestalten. Interessant ist aber nicht das Mitmischen in einer Partei, sondern das Engagement für ein konkretes Anliegen. Die Tempo-30-Zone vor der Haustüre. Der Spielplatz im Quartier. Das Lädeli nebenan.

Parteien sind out – das finden selbst Gemeinderäte. In einer Untersuchung der Universität Zürich gaben sich 90 Prozent der befragten Exekutivmitglieder überzeugt: Die Lokalpolitik würde ohne Parteien genauso gut funktionieren. Häufig haben sie diese Haltung damit begründet, dass die Parteien zu stark auf Konflikte ausgerichtet seien, statt auf die wirklichen Herausforderungen einer Gemeinde. Oft sind es ein paar wenige Mitglieder, welche die Sektionen über Jahre dominieren.Ja, warum braucht es da überhaupt noch Parteien? Die Frage ist leicht gestellt. Blöd nur, wenn in der Praxis nicht alles ganz so leicht ist.

In Luterbach trifft es also die SP. Ausgerechnet jene Lokalpartei, die mit Willi Ritschard nicht nur einen langjährigen Gemeindepräsidenten, sondern auch einen Bundesrat hervorgebracht hat. Nicht irgendeinen: Der Heizungsmonteur war der erste Arbeiter in der Landesregierung. Und obwohl sein Tod schon 30 Jahre zurückliegt, zählt Ritschard noch immer zu den bekanntesten Bundesräten.

«Viel deutlicher», sagt Michael Ochsenbein, «hätte das Warnsignal nicht sein können.» An jenem Spätsommertag im September ist für ihn definitiv klar: Jetzt ist die Zeit für seine Idee gekommen. Zwar gibt es in Luterbach noch immer drei Parteien, CVP, FDP und SVP. Doch auch sie kämpfen: gegen den Verlust von Mitgliedern, gegen den Verlust der eigenen Bedeutung. Ochsenbein sagt, auf die Parteien allein dürfe man sich bei der Rekrutierung von Mandatsträgern nicht mehr stützen. Die Gemeinderäte kamen zuletzt in stiller Wahl ins Amt, mit Ach und Krach fanden sich gerade genügend Leute.

Folgt Luterbach besser gleich dem Trend? Sollte das Dorf seinen Gemeinderat verkleinern? Ochsenbein hat eine andere Idee: Der CVP-Mann will genau das Gegenteil tun und den Gemeinderat von neun auf neunzehn Mitglieder vergrössern. «Die Dorfpolitik darf nicht mehr die Sache einiger weniger bleiben», sagt er. Es erscheint ziemlich widersprüchlich, aber gerade weil sich immer weniger Luterbacher politisch engagieren, soll der Gemeinderat verstärkt werden.

Der Vorschlag gleicht einem Handstreich. Aber dem ist nicht so. Gleich drei Klausuren hatte der Gemeinderat zu dem Thema abgehalten, nachdem die Fusion mit der Stadt Solothurn und umliegenden Gemeinden in einer Abstimmung gescheitert war. Ochsenbein brachte seine Kollegen nach anfänglicher Skepsis hinter sich. Natürlich habe man zuerst über eine Verkleinerung diskutiert, bestätigt er. «Wir wollen aber nicht zuletzt auch Parteilose ansprechen. Mit weniger Sitzen fiele uns das noch schwerer.»

Vielleicht sind Parteilose für die Gemeinden das, was Financiers für marode Firmen sind: So etwas wie die letzte Hoffnung. Das Potenzial der Ungebundenen scheint noch nicht ausgeschöpft. Immerhin ist in manchen Kantonen bereits jeder dritte Gemeinderat parteilos, so eine Erhebung der Universität Lausanne. Im Solothurnischen ist es nicht einmal jeder zehnte. Die Parteilosigkeit hat einerseits mit fehlender Konkurrenz an der Urne zu tun.

Andererseits kann sie sich als Stärke erweisen. Während in der nationalen Politik nichts ohne Parteibuch läuft, weiss man im Dorf auch so rasch, wofür jemand steht. Gefragt sind kompromissfähige Köpfe. Kräfteraubende Grabenkämpfe kann sich niemand mehr leisten.

Keine Ideologien, keine Effekthascherei. Das Luterbacher Rezept ist wohl das kühnste, um das Problem «Gemeinderat gesucht» anzugehen. Da braucht es nicht noch einen reisserischen Titel. «Gemeindeorganisation für die Amtsperiode 2017 bis 2021» heisst das Ganze auf dem Papier. Demnach soll es einen grossen Gemeinderat mit 19 Mitgliedern geben, neun Mitglieder sitzen gleichzeitig in der Gemeinderatskommission.

Sie tagt alle zwei Wochen und übernimmt die Aufgaben des bisherigen Gemeinderats. Das Grundrauschen, wie Michael Ochsenbein sagt: Die Kommission kümmert sich um das Tagesgeschäft in den Ressorts, sie bestimmt über Baugeschäfte, organisiert sich mit Zweckverbänden und fällt Personalentscheide.

Der grosse Gemeinderat kommt dagegen nur vier Mal jährlich zusammen, um über Strategisches wie die Finanzen oder die Ortsplanung zu entscheiden. Über Fragen, die mit Ja oder Nein kaum zu beantworten sind. Schliesslich, sagt Ochsenbein, müsse so ein Gremium heute die Weichen für die nächsten Jahrzehnte stellen. Ohne sich gleich in den Details zu verbeissen. «Da brauchen wir mehr Leute, die mitreden und sich für ihre Gemeinde einsetzen wollen.»

Und so ist es wieder ein überraschend milder Tag, ein milder Tag im Oktober, als sich 161 Luterbacher abends in der Alten Turnhalle versammeln und zur Tat schreiten. Es ist ein wichtiger Moment, und für Michael Ochsenbein ist es auch ein bewegender. Die erste Weichenstellung an der Gemeindeversammlung. Der Gemeindepräsident steht ganz vorne. Papiere liegen griffbereit auf dem Tisch, Ochsenbein blickt in die Halle wie ein Penaltyschütze vor dem entscheidenden Torschuss.

«Es muss ein Ruck durch das Dorf gehen», ruft er in die Stuhlreihen und verspricht: Man werde nicht nur zusätzliche Gemeinderäte bekommen, sondern bringe die Politik wieder mehr zu den Menschen in Luterbach.

Die Stimmbürger stecken Köpfe zusammen, gestikulieren, tuscheln. Dann gratuliert ein Redner dem Gemeinderat zu seinem Mut, «diesem Mut, etwas zu wagen». Weitere folgen, der Tenor bleibt derselbe. Natürlich gibt es Befürchtungen: Wird der Gemeinderat zu einer Zweiklassen-Gemeinschaft? Drohen wieder stille Wahlen? Am Ende aber geht alles ganz schnell. 115 Stimmberechtigte heben ihre Hand für das neue System, 38 sind dagegen, und einer enthält sich seiner Stimme. Ochsenbein lächelt kurz, um gleich zum nächsten Traktandum überzuleiten. Niemand weiss so gut wie er: Die wahre Bewährungsprobe folgt erst.