Wenn ich als Regierungsrätin gewählt werde, ist es mir ein grosses Anliegen, für alle Solothurnerinnen und Solothurner Lebensqualität zu schaffen.» Sagt Marianne Meister, sie, die sich insbesondere in den letzten vier Jahren den Ruf einer stramm rechtsfreisinnig politisierenden Gewerbelobbyistin erarbeitet hat.

In ihren Voten im Kantonsrat lässt sie keine Gelegenheit aus, mehr Freiheit fürs Gewerbe zu fordern. Und immer auch wieder der Appell, dass jeder selbst für sich Verantwortung übernehmen muss. «Vielen Menschen in unserer Gesellschaft geht es nicht gut, wir müssen auch diese mitnehmen», sagt sie, jetzt. Nur Wahlkampfrhetorik, um Wählerinnen und Wähler über das freisinnige und rechtsbürgerliche Lager hinaus anzulocken?

Eine Spurensuche. Marianne Meister ist Gewerblerin durch und durch. Auch jetzt, mitten im Wahlkampf, schnürt sie sich hin und wieder die Schürze um und stellt sich hinter die Theke in ihrem Laden. Wir haben sie vor Ort besucht. «Ich bin zurzeit der Joker, wenn es irgendwo brennt», meint sie lachend und grüsst eine Kundin. Man kennt sich, hier in Messen. Das Geschäft liegt an der Hauptstrasse, mitten im Dorfzentrum. Hier gibt es alles, wie es sich für einen Dorfladen gehört.

Vom Waschmittel über das Gemüse und Obst bis zu den wolligen Handschuhen und den Papeterieartikeln. Früher hätte man von einem Tante-Emma-Gemischtwarenladen gesprochen, einem ziemlich stattlichen allerdings. Seit etlichen Jahren führen Marianne Meister und ihr Mann Ruedi das Geschäft als Partner von Discounter Denner. Die Zusammenarbeit mit einem Partner ist für die beiden eine Frage des wirtschaftlichen Überlebens. «Wir sind und bleiben aber selbstständige Detaillisten», sagt sie stolz.

Gewerbler und Freisinnige seit Generationen

Wenn sie im Laden steht, dann kreiert sie am liebsten Käseplatten. «Wir haben über 100 verschiedene Käsearten.» Neben den Sorten, die in jeder Käsetheke hierzulande zu finden sind, gibts im Laden der Familie Meister so allerhand Spezialitäten aus den Käsereien der Region. Mit geübter Hand schneidet sie ein Stück Bucheggberger Schlosskäse ab. Regionale Produkte sind bei der Kundschaft besonders beliebt. Meisters beziehen von den Produzenten der Region zudem auch Kartoffeln oder Gemüse und Obst.

«Es braucht immer wieder innovative Ideen, um als Gewerbler eine Zukunft zu haben», weiss die Detailhändlerin, die ausgebildete Damenschneiderin und Handarbeitslehrerin ist. Gelungen ist das Ruedi und Marianne Meister gar nicht schlecht. Gut 20 Jahre wirken die beiden jetzt in Messen und haben 12 Angestellte, wenn auch zum Teil nur mit kleinsten Pensen. Plötzlich ertönt ein Klingelton – und Ehemann Ruedi verschwindet durch eine Tür hinüber in die Filiale der Spar- und Leihkasse Bucheggberg. Der studierte Agronom ist seit 1996 nicht nur Detailhändler, sondern auch noch Bank-Angestellter.

Ehefrau Marianne hat das Gewerbe im Blut, seit Generationen. Wir haben in der Zwischenzeit vom Geschäft hinüber ins Restaurant Löwen gewechselt, wo sie bei einer Tasse Tee ihre Geschichte erzählt. Eine Geschichte, die eng mit Messen verbunden ist. Hier wurde sie 1962 geboren, eines von vier Kindern. In eine Familie hinein, die damals bereits in der dritten Generation ihr wirtschaftliches Glück als Händler versuchte. Ihre Vorfahren reisten einst im Pferdefuhrwerk und vollbepackt ins Emmental, um dort ihre Waren anzupreisen. Ebenfalls seit Generationen gibts den Laden am heutigen Standort in Messen.