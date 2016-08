Viele herausgeputzte Menschen, blauer Himmel, die glühende Abendsonne und dazu das Schloss Waldegg als Schauplatz: Es bot sich ein herrliches Bild an der gestrigen Diplomfeier des Projekts «5,3+».

Obwohl die grosse Flut der Diplomfeiern eigentlich schon vorbei ist, wurden gestern nochmals Lehrabgänger und Lehrabgängerinnen des Kantons Solothurn ausgezeichnet. Bei der gestrigen Feier standen aber die Spitzenkandidaten im Fokus: Im Schloss Waldegg fand die berufsübergreifende Diplomfeier der Lehrabsolventen statt, die ihre Lehre mit einem Notendurchschnitt von 5,5 und besser abgeschlossen haben.

55 Absolventen durften dieses Jahr dabei sein, wovon 44 anwesend waren. Das Projekt «5,3+», welches von den kantonalen Wirtschaftsverbänden, der Solothurner Handelskammer und dem Kantonal-Solothurnischen Gewerbeverband realisiert wurde, organisierte den Abend.

Weitere 165 Absolventen, die ihre Lehre mit den Noten 5.3 und 5.4 abgeschlossen haben, wurden zwar nicht an die Feier im Schloss Waldegg eingeladen, erhielten aber einen persönlichen Brief und einen Gutschein zugeschickt.

Keine Diplomfeier ohne schwungvolle Reden: Die Begrüssungsansprache hielt Daniel Probst, der Direktor der Solothurner Handelskammer. «In einem der besten Bildungssysteme der Welt gehören Sie, die Spitzenleistungen erbracht haben, zur Crème de la Crème der Berufsbildung», sagte er.

In seiner Ansprache ging Probst auf die Olympischen Spiele in Rio ein: «Gerade in diesen turbulenten Zeiten sollten wir solche schönen und verbindenden Momente nicht auslassen, sondern geniessen». Probst spannte den Bogen zu den «World Skills», der Berufsolympiade, welche letztes Jahr im brasilianischen São Paulo stattfand.

Dass die Schweiz auf Platz vier abschnitt, zeige, «auf welchem Niveau sich die Schweizer Berufsbildung bewegt: Sie gehört zur Weltelite», so Daniel Probst.

«Vo nüt chunt nüt»

Die Festansprache hielt dieses Jahr nicht wie gewohnt Regierungsrat Remo Ankli, der eine kürzere Begrüssungsansprache hielt. Stattdessen kam der Sanitärmeister Florian Müller zum Zug, der an den World Skills vor fünf Jahren in London die Silbermedaille als Spengler-Sanitär geholt hatte.

In seiner Ansprache fokussierte er sich auf das Thema «Erfolg»: «Erfolg hängt immer mit den eigenen Erwartungen und Zielen zusammen», so Müller. Für die einen sei es bereits ein Erfolg, die Abschlussprüfung mit der Mindestnote zu bestehen, für andere, wenn sie als Kantonsbester abschneiden.

Seine Ausbildung absolvierte er unter dem Motto «vo nüt chunt nüt». «Um beruflichen Erfolg zu haben, benötigt es Motivation, den eigenen Willen, ein gut funktionierendes Umfeld, und ein wenig Glück.»

Wie Probst hob auch er die Vorteile des Schweizer Bildungssystems hervor. «Ihnen stehen alle Türen offen, um sich weiterzubilden». Als ehemaliger Kandidat machte auch Müller kräftig Werbung für die «World Skills» in Abu Dhabi: Die Teilnahme an den «World Skills» ist eine super Erfahrung, bei der nicht nur das Resultat zählt.»

Pharma-Assistentin ist die Beste

Dann aber standen endlich die Hauptpersonen im Mittelpunkt: die 44 anwesenden Lehrabgänger. Einer nach dem anderen durfte nach vorne treten und seine Auszeichnung in Empfang nehmen.

Eine Absolventin stand dabei ganz besonders im Fokus: Lauris Auch, die ihre Lehre als Pharma-Assistentin bei der Coop Vitality Apotheke in Grenchen mit der Bestnote 6.0 abgeschlossen hat. Einen «Sechser», das hat es im Kanton Solothurn schon länger nicht mehr gegeben.