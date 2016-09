Sie trägt «zur Attraktivität der Berufsbildung bei», leistet einen «zentralen Beitrag zur Durchlässigkeit im Schweizer Bildungssystem» und «öffnet eine Vielzahl von Türen». Vor allem zu einem Fachhochschulstudium, das «auf eine anspruchsvolle Aufgabe in Wirtschaft und Gesellschaft vorbereitet».

Mit diesen Sätzen unterstrich Bildungsdirektor Remo Ankli an einer Medienkonferenz in Solothurn die Bedeutung des «Erfolgmodells» Berufsmaturität. Um die Chancen zu veranschaulichen, die sich jungen Leuten aufgrund einer Berufsmatura eröffnen, gaben Christine Schnetz aus Flumenthal (31) und der Trimbacher Julian Ilhan Ün (38) Einblick in ihren beruflichen Werdegang. Er absolvierte ursprünglich eine Maurerlehre und ist heute Projektleiter bei der Swisscom. Sie ist mit einer Lehre zur Polymechanikerin in die Arbeitswelt gestartet und ist jetzt Berufsbildnerin im Bildungszentrum des Berufslernverbunds Thal-Mittelland.