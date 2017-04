Mit einigem Stolz präsentierte der Kommandant der Kantonspolizei Solothurn, Thomas Zuber, gestern vor Medienvertretern die neu geschaffenen respektive neu eingerichteten Räume der Alarmzentrale in der Schanzmühle in Solothurn.

«Vor gut 20 Jahren gab es erste Überlegungen zur Schaffung einer einzigen Alarmzentrale für die Polizei, Rettungsdienste und die Feuerwehr im Kanton Solothurn. Heute sind wir sehr froh, diesen Schritt kontinuierlich gegangen zu sein, und ich muss betonen: Wir sind immer noch einer der wenigen Kantone, die das geschafft haben.»

2001 wurde die neue Alarmzentrale dann in der Schanzmühle in Betrieb genommen und nach 16 Jahren musste vor allem die technische Infrastruktur den neuen Erfordernissen und Möglichkeiten angepasst werden.

Das hat man nun getan, indem der Raum der Alarmzentrale neu eingerichtet wurde, wie der Stv. Chef Alarmzentrale, Dieter Jeger, erklärte. «Wir haben nun jeweils drei bis vier Mitarbeitende pro Schicht rund um die Uhr in Einsatz. Daneben sitzen zwei Personen des Rettungsdienstes im gleichen Raum, ebenso eine Telefonistin.» Die Arbeitsplätze konnten vergrössert werden, denn heute müssen gleich sechs Bildschirme auf einmal im Auge behalten werden. «Wir sind heute in der Lage, Aufträge mit genauen Ortsplänen auf ein Tablet-Gerät, welches die mobilen Patrouillen bei sich führen, zu übermitteln. So geht keine Zeit verloren.»

160 Kameras überwachen den Verkehr

An der Wand sind auf mehreren Bildschirmen zeitnah Videoansichten der wichtigsten Autobahnabschnitte im Kanton zu sehen. Mit insgesamt 160 Kameras wird der Verkehr im Kantonsgebiet überwacht, erklärt Jeger. Allerdings, betont er, sei für die Einrichtung dieser Kameras der Bund zuständig und diese würden durch die Verkehrsmanagementzentrale des Bundesamtes für Strassen Astra in Emmenbrücke gesteuert. Die Kantonspolizei habe darauf keinen Einfluss.

«Auch nicht auf die Geschwindigkeitsanpassungen auf den Autobahnen bei höherem Verkehrsaufkommen», sagt er noch. In der Wandmitte präsentiert sich das gesamte Kantonsgebiet auf einer interaktiven Karte. Kleine, bewegliche, grüne Quadrate zeigen beispielsweise dem Einsatzpersonal auf, wo sich aktuell Patrouillenfahrzeuge befinden.

Gemäss Statistik wurden im Jahr 2016 insgesamt 443'469 ein- und ausgehende Telefonanrufe in der Alarmzentrale getätigt. Das bedeutet, dass pro Minute zwei Gespräche geführt werden. Ebenfalls konnten hier 601'745 Funkgespräche verzeichnet werden. Notrufe auf die Nummern 112, 117, 118 und 144 gingen gesamthaft 64'660 ein. Die Mitarbeitenden betätigen an ihren Arbeitsplätzen 60 Anwendungen von 38 Systemen, zählte Jeger auf. Sehr gerne sei die Kantonspolizei auch bereit, Besuchern die Alarmzentrale zu zeigen. Pro Jahr würden rund 80 Führungen durchgeführt, was bedeutet, dass durchschnittlich 1000 Personen im Jahr zu Besuch sind.

Neuer Sondereinsatzraum

Neu wurde in den vergangenen Monaten ein Sondereinsatzraum geschaffen. Gleich neben der Alarmzentrale gelegen, wurde ein ehemaliger Innenhof der Schanzmühle dazu überdacht. Jetzt sind in diesem lichtdurchfluteten Raum zwei vollausgerüstete Arbeitsplätze sowie ein grosser Sitzungstisch platziert. Zwölf Personen können hier ideal arbeiten. Zuber sagt: «Wir sind ausserordentlich froh, dass der Kantonsrat grünes Licht gab, diesen Raum zu schaffen. Vorher war es so, dass Sondereinsätze, die grossen Absprachebedarf mit verschiedenen Akteuren beanspruchten, in einem Seitenbereich der Alarmzentrale durchgeführt werden mussten. Das hat das ‹Alltagsgeschäft› dort oft empfindlich gestört.»