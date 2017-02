Noch liegt der künftige Standort für die 20 Operettenaufführungen im Aeschimoos zwischen den Ortsteilen Burgäschi und Aeschi in spätwinterlicher Ruhe. Doch inzwischen sind alle wichtigen Planungen und Verträge unter Dach und Fach. Schon lange gesichert ist die Anmietung des 600-plätzigen Zirkuszelts des Unternehmens Monti. Im kommenden Mai in den Wochen 19 und 20 findet dessen Anlieferung und Aufbau statt, damit genügend Proben in zirzensischer Atmosphäre vor der Premiere am 3. Juni durchgeführt werden können.

«Niemand, der nicht wirklich Einblick hat, wird glauben, was Vorbereitung und Organisation eines solchen Anlasses schon im Vorfeld erfordern», unterstreicht Hermann Gehrig als Intendant der Bühne Burgäschi. Ihre grossen Sommer-Operettendarbietungen, die alle zwei Jahre rund zehntausend Musikliebhaber ins äussere Wasseramt lockten, werden künftig wohl an wechselnden Plätzen gastieren. «Mit der letztjährig im Zwischenjahr erarbeiteten Operette «Bezauberndes Fräulein» im Hornussergelände in Oekingen sammelten wir – auch dank Unterstützung der Behörden in Oekingen – erste Erfahrung zur Anlage von Festplätzen auf der grünen Wiese», so Gehrig.