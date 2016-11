Für die Wetterfee Jeanette Eggenschwiler war es zudem klar, dass es an diesem Montag schneit: Wie sie gegenüber Tele-M1 sagte sie am Sonntagabend: «Wir haben im Moment ein Tiefdruckgebiet, also wir es bis Ende der Woche immer wieder nass und zusammen mit diesem Schub Kaltluft senkt sich die Schneefallgrenze auf bis zu 600 oder sogar 400 Meter über Meer.»

In Aarau liess das erste Weiss des Winters noch auf sich warten. Die Passanten sieht dem baldigen Schneefall aber mit gemischten Gefühlen entgegen: «Meistens ist es eine graue Masse, die nass und dreckig ist. Hier im Flachland habe ich den Schnee nicht so gerne» oder aber «Das knirschende Geräusch, wenn man darüber läuft ist wunderschön. Das ist eine ganz tolle Zeit», klingen die Stimmen. Manche geben sich auch kämpferisch: «Der soll nur kommen, den nehmen wir, wie er kommt.»