Der 77-Jährige betätigt sich bis heute als Sanierer, nun aber im Bergbahngeschäft. So ist er an den Bergbahnen Engstligenalp und den Tschentenbahnen in Adelboden beteiligt und hat diesen einen ordentlichen Sparkurs verordnet. Mit seinem Unternehmen Metalor Dental setzt Thomke auf Zahnersatz aus Vollkeramik statt Titan – ein Markt, der insbesonders in den USA derzeit stark wächst. (luk)