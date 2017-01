Am Sonntagmorgen, um 10:37 Uhr erblickte der kleine Agim-Ayden als erstes Baby in den Solothurner Spitälern das Licht der Welt. Insgesamt kamen 2016 in den Geburtenabteilungen des Kantonsspitals Olten und des Bürgerspitals Solothurn deutlich mehr Babys zur Welt als im Vorjahr.