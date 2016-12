Anfang Jahr sorgten zwei Schulen im Kanton Solothurn für fette Schlagzeilen. Der Fall Egerkingen, wo der Gemeinderat mit Präsidentin Johanna Bartholdi an der Spitze einen Deutschzwang auf dem ganzen Primarschulareal durchsetzen wollte, wurde gar schweizweit diskutiert.

Innerhalb des Kantons mindestens so viel zu reden gab der Widerstand des Hägendörfer Gemeindepräsidenten Albert Studer gegen die Beurteilung der externen Schulevaluation. Mit der Setzung einer roten Ampel hat diese an der dortigen Primarschule eklatante Mängel in der Schulführung zutage gefördert.

Egerkingen und Hägendorf, zwei verschiedene Fälle, die bei näherem Hinsehen aber Gemeinsamkeiten aufweisen. Wie in Hägendorf lag auch in Egerkingen das Problem bei der Schulführung, die immer ein Zusammenspiel von Schulleitung und Gemeinderat ist.

Während in Hägendorf der Gemeinderat als Aufsichtsbehörde die Schule aber an einer zu langen Leine führte, war in Egerkingen genau das Gegenteil der Fall. Der Gemeinderat mischte sich mit dem «Deutschbefehl» allzu aktiv in das operative Geschäft der Schulleitung ein.

Regierung musste einschreiten

In beiden Fällen wurde der Regierungsrat aktiv. Die Deutschpflicht sei nicht rechtens, wurde Johanna Bartholdi Anfang Juli zurückgepfiffen. Die Regierung unterstützte damit eine Aufsichtsbeschwerde von SP-Kantonsrätin Franziska Roth.

Eine Behörde dürfe einen solchen Eingriff nicht eigenmächtig vornehmen, begründete die Regierung ihren Entscheid. Statt einer Muss-Formulierung steht jetzt eine Soll-Formulierung in den Ausführungsbestimmungen der Egerkinger Schulordnung. Und Sanktionen gibts auch keine.

So ganz verabschieden will sich Bartholdi aber – noch – nicht von ihrer ursprünglichen Forderung. Eine Deutschpflicht muss allerdings direkt in der Schulordnung verankert werden. Und dafür müsste vorerst geklärt werden, ob eine solche Einschränkung verhältnismässig wäre und im öffentlichen Interesse liegen würde.

Begründet hatte Bartholdi ihren «Deutschbefehl» mit einem Mobbing-Vorfall: Eine Gruppe von Fremdsprachigen soll andere ausgegrenzt haben.

«Hägendorf» wurde vor allem deshalb zu einem öffentlich verhandelten Fall, weil Gemeindepräsident Albert Studer den Schulevaluationsbericht zunächst unter Verschluss hielt und beim Kanton dagegen Beschwerde einreichte. Auf Druck der Behörden und der Öffentlichkeit wurden die Ergebnisse schliesslich an einer Infoveranstaltung kommuniziert.

Und wie alle Schulen mit mindestens einer roten Ampel («dringender Handlungsbedarf») musste sich auch «Hägendorf» unter die Obhut der kantonalen Schulaufsicht begeben und einen Massnahmenplan erarbeiten. Aufgrund der Erfahrungen mit der Schule in Hägendorf hat das Bildungsdepartement zudem einen Beschwerdeweg definiert.

Gegen das Gutachten selbst ist zwar keine Beschwerde möglich. Die betreffenden Gemeinden können aber eine Gegendarstellung verfassen – und Beschwerde gegen den Massnahmenplan des Volksschulamtes einreichen.

Über alle Schulen in Kanton Solothurn hinweg hat das Team der Fachhochschule Nordwestschweiz im Übrigen 10 roten Ampeln gesetzt. Eine rote Ampel für eine mangelnde Schulführung mussten neben Hägendorf auch noch zwei weitere Schulen verdauen.

Debatte zum Lehrplan 21

Seit Mitte Jahr gewinnt im Kanton Solothurn die Debatte über die Einführung des harmonisierten Deutschschweizer Lehrplans an Fahrt. Ende Juni haben die Gegner ihre Volksinitiative «Ja zu einer guten Volksschule ohne Lehrplan 21» mit 3200 Unterschriften bei der Staatskanzlei eingereicht.

Die Solothurner Initiative ist eines von mehreren Volksbegehren in der Deutschschweiz, mit denen die Einführung des neuen Lehrplans bekämpft werden soll. Eine erste empfindliche Niederlage haben die Lehrplangegner am 27. November in den beiden Ostschweizer Kantonen Schaffhausen und Thurgau erlitten. Die nächste Abstimmung zum Lehrplan findet am 12. Februar 2017 im Aargau statt.

In Solothurn wird das Stimmvolk am 21. Mai darüber befinden. Hinter der Solothurner Volksinitiative stehen geschlossen die SVP, die GLP und die EVP. Dem Initiativ-Komitee angeschlossen haben sich zudem einzelne Vertreter der CVP.

Ende November hat sich der Regierungsrat gegen die Initiative und damit für die Umsetzung des Lehrplans im Kanton ausgesprochen. Im Vorfeld der Debatte im Kantonsrat vom Januar stellte sich auch eine Mehrheit der vorberatende Bildungs- und Kulturkommission gegen die Volksinitiative.

Stellung für den Lehrplan 21 bezogen hat erste Hälfte Dezember auch der Verband der Lehrerinnen und Lehrer Solothurn (LSO). Gemäss einer verbandsinternen Abstimmung sprechen sich knapp 7O Prozent gegen die Initiative respektive für den Lehrplan 21 aus.

Mitte Dezember schliesslich hat sich unter dem Titel «Bildungsbremse Nein» im Kanton ein Komitee gegen die Volksinitiative formiert. Dem überparteilichen Komitee gehören die Parteien BDP, CVP, FDP, Grüne und SP an sowie eine Reihe von Verbänden.