Der Empfang, der Daniela Ryf bereitet wurde, war laut und fröhlich, trotz der frühen Morgenstunden. Glücklich und entspannt kam sie gegen 6 Uhr am Zürcher Flughafen an.

«Es ist ein unglaubliches Gefühl und natürlich mega schön wieder in der Schweiz zu sein. So ein Empfang ist super schön. Ich war ja nun doch eine Weile weg», so die WM-Titelverteidigerin und neue Strecken-Rekordhalterin des Ironman auf Hawaii.

Die 29-jährige Solothurnerin hatte den Ironman auf Hawaii, eines der härtesten Rennen der Welt, mit der Rekordzeit von 8:46:46 Stunden absolviert. In allen drei Disziplinen glänzte sie mit Spitzenzeiten. Die zweitplazierte, und dreifache Weltmeisterin, Mirinda Carrfae kam über 23 Minuten später ins Ziel. (coh)