Gegen Lockerung der Kriterien

Angesichts des noch länger anhaltenden tiefen Zinsniveaus machen sich Institute wie Migrosbank oder Raiffeisen-Gruppe stark für eine Lockerung der Hypothekarvergabepraxis. So soll etwa im Bereich der Tragbarkeit mit einem tieferen kalkulatorischen Zinssatz gerechnet werden. Das sei bei der Regiobank kein Thema. Boss findet die Vorstösse «unnötig». Denn heute schon sei es jeder Bank möglich, Kredite zu vergeben, «auch wenn nicht alle Ampeln auf grün stehen». Entscheidend sei die Gesamtbeurteilung eines Kunden. Solche Ausnahmen – exception to policy genannt – müssten immer wohlbegründet sein. Bei der Regiobank gebe es nur ganz wenige dieser Ausnahmen.

Überraschend hoch ist der Zufluss an Kundengeldern. Obwohl die Sparzinsen im Keller sind und jene für Kassenobligationen nur wenig höher, sind die Einlagen insgesamt um 5,6 Prozent gestiegen. Die durchschnittliche Verzinsung lag bei 0,22 Prozent. Boss spricht von «einem Vertrauensbeweis» seitens der Kundschaft. Eine Garantie könne er nicht abgeben, aber «ein Überwälzen der Negativzinsen auf die Privatkunden ist derzeit kein Thema». Einzig institutionelle Anleger müssten in Einzelfällen in den sauren Apfel beissen.

Zinsengeschäft unter Druck

Das Tiefstzinsniveau bereitet der Bank auf der Ertragsseite Bauchweh. Nicht zuletzt drücken auslaufende Festhypotheken, die zu deutlich tieferen Zinssätzen verlängert werden, auf die Marge. Diese ist von 1,13 auf 1,10 Prozent gesunken. Der Rückgang habe aber durch das gewachsene Hypothekargeschäft kompensiert werden können. Am Margendruck werde sich 2017 nichts ändern. «Wir wollen aber dank der weiterhin positiven Grundstimmung im Hypothekarbereich weiter wachsen.» Gesamthaft rechnet Boss mit einem leicht besseren Ergebnis.

Ein Höhepunkt werde die Eröffnung der für mehrere Millionen Franken erbauten neuen Geschäftsstelle in Zuchwil sein. Sie soll im November öffnen und den jetzigen Standort ersetzen. Ein Rückzug aus Zuchwil sei nie ein Thema gewesen. Boss: «Die persönliche Beratung der Kunden vor Ort ist wichtiger denn je.»