Der Schweizer fühlt sich gerne als Weltmeister auf, wenn er Abfall sammelt: PET, Eisen, Glas trennt er oft. Doch was passiert mit alten CDs, die ausgedient haben? Da weiss der Schweizer meist nicht mehr weiter. Endstation Kebag.

Das stört SP-Kantonsrat Mathias Stricker (Bettlach). Als «vermeidbare Verschwendung von wertvollen Ressourcen» bezeichnet er das Wegwerfen von CDs und DVDs. Denn einerseits bestehen die flachen Scheiben aus Polycarbonat, das energieintensiv und teuer ist. Und andererseits gäbe es in vielen Gemeinden, auf vielen Poststellen und in den Migrosfilialen die Möglichkeit, CDs und DVDs zurückzugeben. «Im Recyclingprozess kann das Polycarbonat von Discs in hoher Reinheit wiedergewonnen werden», hielt Stricker in einer Interpellation fest, die am Mittwoch im Kantonsrat diskutiert wurde.