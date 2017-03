Über ihre Arbeitsbedingungen ist wenig bekannt. Der Mindestlohn muss eingehalten werden. Weil das Arbeitsgesetz auf private Haushaltungen keine Anwendung findet, könne präzise Arbeitsaufzeichnungen nicht verlangt werden. Auch der Regierungsrat hat das Problem erkannt (vgl. Kasten rechts). Acuh T. sagt: Er ist quasi auch nach Dienstschluss noch auf Pikett. T. betont aber: «Ich bin kein Sklave», betont er. «Ich habe Rechte.» Bei seinem Arbeitgeber wird das akzeptiert.

T. redet und gestikuliert. Das Deutsch hat er sich selbst beigebracht. Er zeigt auf sein Smartphone. Zuhause, in einem abgeschiedenen Dorf in Rumänien, lässt sich der 31-Jährige gerade ein Haus bauen. Er verdient über 4000 Franken. Nach Abzug von Krankenkasse, Essen, Unterkunft bleiben ihm 2400 Franken brutto. Auf seinem Smartphone zeigt er Bilder von der Beerdigung seiner Grossmutter. Er ist stolz. Er konnte das Essen für 100 Leute bezahlen. Als Englischlehrer in seiner Heimat verdiente er 400 Euro im Monat.

Günstige Arbeitskräfte gefragt

Wer von einem Care Migrant betreut wird, spart vielleicht nicht nur Kosten des Altersheims. Er kann auch in seinem Zuhause bleiben. Er nimmt Familienmitgliedern ab, die keine Zeit haben.

Wie lange ein Einsatz dauert, weiss T. nie. Seine Klienten sind alt und pflegebedürftig. Das Ende ihres Lebens ist das Ende seines Jobs. Er hat drei Monate Kündigungsfrist. Seine Aufträge findet er mittels Mund-zu-Mundpropaganda. Oberaargau, Wasseramt. Seine Stationen ändern.

Eine Klientin war dement. Sie schrie und zerriss Kleider. «Ohne Geduld geht in diesem Beruf nichts», sagt er. Der Mann, den er zu unserem ersten Gespräch mitbrachte, ist verstorben. T. ist jetzt in einem anderen Haushalt in der Region tätig. Über seine eigene Zukunft denkt er oft nach. Er baut nebenbei noch eine Firma auf. T. vermittelt Landsleute für Arbeiten auf dem Bau, in der Pflege oder in der Landwirtschaft in der Schweiz und in Deutschland. Denn dass günstige Arbeitsmigranten künftig, gerade in der Pflege, gefragt sind, daran zweifelt er nicht.