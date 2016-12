«Heute denke ich, es lief schlecht», sagte der Beschuldigte am Donnerstag vor dem Obergericht zu seiner Tat, die er am 13. August 2013 in Büsserach begangen hatte. Wirklich reumütig wirkte er dabei aber nicht. Dabei hatte er doch mit einer Schrotflinte auf seinen Bruder geschossen und ihn tödlich an der Leber getroffen.

Den Schuss bestritt er nie, auch nicht an der Verhandlung des Amtsgerichts Dorneck-Thierstein vor fast zweieinhalb Jahren. Dieses betrachtete ihn jedoch für die vorsätzliche Tötung als schuldunfähig und ordnete eine stationäre Massnahme an. Schuldunfähig deshalb, weil er gemäss psychiatrischem Gutachten unter einer paranoiden Schizophrenie leidet. X.* focht das Urteil an. Er wäre lieber schuldig statt therapiebedürftig oder verwahrt.