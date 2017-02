Von der gelernten Schreinerin zur Juristin

Entsprechend traut sie sich selber sehr wohl zu, jedes der fünf Departemente in der Regierung zu übernehmen. Ein eigentliches Wunschdepartement habe sie derzeit nicht – im Gegensatz zu ihrem ersten Anlauf 2013, als das Bau- und Justizdepartement frei war … Aufgrund ihres beruflichen und persönlichen Werdegangs gibt es aber auch so der Affinitäten viele: Aufgewachsen auf einem Bauernhof, Umweltschützerin der ersten Stunde, gelernte Schreinerin und Psychiatrie-Krankenschwester, Matura auf dem zweiten Bildungsweg, studierte Juristin, Familienfrau, Mutter und schliesslich Politikerin auf (fast) allen Stufen.

Tatsächlich kennt Brigit Wyss bereits alle politischen Bühnen unseres Landes aus eigener Erfahrung: Seit 2004 ist sie Gemeinderätin in der Stadt Solothurn, Mitglied des Solothurner Kantonsrates war sie von 2005 bis 2007 und erneut seit 2013 bis heute. Dazwischen gab es ein Intermezzo auf der Bundesbühne: 2007 wurde Wyss in den Nationalrat gewählt und 2010 schickte sie ihre Fraktion als Kampfkandidatin in die Bundesratwahlen. 2010 verloren die Solothurner Grünen ihren Nationalratssitz wieder.

Ausgebremst im entscheidenden zweiten Regierungs-Wahlgang

Bei ihrem ersten Anlauf in die Kantonsregierung hatte alles durchaus vielversprechend angefangen. Im ersten Wahlgang erzielte Wyss einen Achtungserfolg. Sie schaffte es auf Rang vier von neun Kandidierenden – hinter den beiden wiedergewählten Bisherigen und einem CVP-Mitbewerber – aber vor Kandidaten von FDP, CVP, SVP und SP. Im entscheidenden zweiten Wahlgang, mit noch drei Mitbewerbern, folgte dann die Ernüchterung: Die Reihen der bürgerlichen Konkurrenz schlossen sich und die Grüne landete als überzählig auf dem undankbaren vierten Platz. Nein, entmutigt habe sie diese Erfahrung keineswegs, unterstreicht Wyss darauf angesprochen. Im Gegenteil: «Scheitern ist kein Grund, es nicht noch einmal zu versuchen».

Und was reizt die Kandidatin denn eigentlich grundsätzlich an einem Regierungsamt? «Reformen nicht nur anzustossen, sondern solche auch umzusetzen», lautet ihre Antwort. Reformen welcher Art zum Beispiel? «Ich würde gerne die Energiestrategie 2050 des Bundes im Kanton umsetzen.» In dieser sieht Wyss eine grosse Chance auch für den Kanton und die regionale Wirtschaft. Die Sanierung bestehender Liegenschaften, insbesondere mit besserer Isolation, stelle ein eigentliches Konjunkturprogramm für die Bauwirtschaft dar.

Dazu kämen massive Fortschritte bei den neuen erneuerbaren Energien, verweist Wyss auf deren rasante Entwicklung. Sie muss es wissen: Für die Genossenschaft OptimaSolar Schweiz, ein Zusammenschluss von vier regionalen Genossenschaften, die sich erfolgreich dem Bau und Betrieb von Solaranlagen verschrieben haben, ist die Juristin ehrenamtlich tätig.

Ihren Brot-Job hat sie aber seit 2014 im Büro Bern der Fondation Franz Weber. Dort wirkt sie als Projektleiterin im Bereich Umwelt- und Tierrecht, derzeit mit Schwergewicht bei der Begleitung der Umsetzung der Zweitwohnungs-Gesetzgebung. Zuvor hatte sie mehrere Jahre als Juristin bei der Umweltorganisation Pro Natura in Basel gearbeitet.

Grüne Politikerin ohne Berührungsängste

Wyss ist eine Grüne der ersten Stunde. Als Mitbegründerin der «Grünen Milane», einer Gruppierung, die sich in ihrer Heimat- und damaligen Wohngemeinde Lüsslingen einst für den Umweltschutz stark machte, setzte sie schon früh ein Zeichen, wohin sie ihr politisches und berufliches Engagement dereinst führen würde. «Engagiert, überzeugt, kämpferisch», so ihre Weggefährten, setze sie sich für ihre Überzeugung ein. Dabei wirkt sie aber auch in der öffentlichen Wahrnehmung alles andere als sektiererisch. Berührungsängste kennt sie jedenfalls keine, bei Bedarf scheut sie dem klärenden Dialog auch mit dem politischen Gegner nicht und versucht Brücken zu bauen. Das hat ihr sowohl im Stadtsolothurner Gemeinderat als auch im Kantonsrat über alle Parteigrenzen hinweg durchaus Respekt und Sympathien verschafft.

«Sie hat ihre Linie, aber man kann mit ihr reden», bestätigt etwa Bauunternehmer und FDP-Mann Markus Grütter. Er sitzt mit Wyss in der kantonsrätlichen Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommission (Umbawiko), wo «sie pragmatisch und konstruktiv» mitarbeite. Gäbe es für den Freisinnigen gar zumindest einen Grund, die Grüne selber zu wählen? Grütter schmunzelt und antwortet sec: «Das kommt ganz drauf an, wer im zweiten Wahlgang noch übrig bleibt …».