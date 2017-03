Die Solothurner Staatsanwaltschaft hat 2016 eine gute Leistung erbracht. Sämtliche Erledigungszahlen liegen über den Planwerten, bei den Anklagen gab es einen Rekord und viele ältere Verfahren konnten abgebaut werden. Trotzdem konnte ein erneutes Ansteigen der Pendenzen nicht verhindert werden. Zentrale Ursache ist sicher die anhaltend sehr

hohe Geschäftslast, wie die Staatsanwaltschaft in ihrem Geschäftsbericht schreibt.

Eine weitere Ursache wird in der sehr hohen Anzahl Verfahren gesehen, in welchen eine Anklage nötig ist. Das Ansteigen dieses Faktors wird nicht als zufällig bewertet, sondern dürfte damit zusammenhängen, dass die Strafzumessung in gewissen Bereichen erheblich verschärft wurde. Beim (versuchten) Einbruchdiebstahl ist es heute beispielsweise der Fall, dass bei einem Ausländer die Strafbefehlskompetenz 6 Monate übersteigt. Für einen Einbruch in ein Wohnhaus muss ein Ausländer mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr rechnen. Laut Staatsanwaltschaft sei dies im Kampf gegen Einbruchsdelikte «ein schöner Erfolg». Auf der anderen Seite führe dies jedoch zum Anstieg der Anklagen und damit zu einer signifikanten Mehrbelastung.

Die extrem hohe Zahl an Anklagen dürfte auch damit zusammenhängen, dass im Bereich Organisierte Kriminalität (Betäubungsmittelhandel/Menschenhandel) im laufenden Jahr keine neue Riesenaktion eingeleitet werden musste.

Einige der aussergewöhnlichen Herausforderungen für die Staatsanwaltschaft: