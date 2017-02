Ob sie «Mist an den Absätzen» haben, wollte Bauernsekretär Peter Brügger von den Regierungsratskandidaten wissen. Sie konnten sich an der Jahresversammlung des Solothurner Bauernverbandes am Wallierhof in Riedholz kurz präsentieren.

Allerdings posierten sie in zwei zeitlich versetzten Runden, weil sie zugleich an einem andern Politanlass teilnehmen mussten. Vor den rund 150 Anwesenden, darunter 92 Delegierte, konnten nur Susanne Schaffner (SP) und Brigit Wyss (Grüne) «Bauernblut» vorweisen. Beide sind auf einem Bauernhof aufgewachsen. Schaffners ganze Verwandtschaft sei immer noch in der Landwirtschaft tätig.