«Problem betrifft viele»

Die Sozialdemokraten fordern deshalb, dass der reguläre Werktagsfahrplan im Solothurnischen künftig auch an kantonalen Feiertagen gilt. Denn das sei nicht nur «benutzerfreundlich», sondern «auch finanziell machbar». Noch gibt es keine Schätzungen dazu, was eine Ausweitung der Fahrpläne von regionalen Verkehrsbetrieben wie BSU, BOOG, BGU oder Postauto kosten würde. Klar ist aber: Der Kanton wäre als Leistungsbesteller befugt, die Fahrpläne anzupassen.

Markus Ammann will den Vorschlag nicht zuletzt als Stärkung des öffentlichen Verkehrs verstanden wissen. Von den 80 000 Pendlern in Solothurn sei wohl etwa ein Viertel bis ein Drittel mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs, schätzt er. «Das Problem betrifft also viele Menschen.»

Aber was ist mit den Buschauffeuren, die an Feiertagen zusätzliche Arbeit auf sich nehmen müssen? Überraschend ist der Vorschlag nämlich auch, weil die SP den Schutz der Arbeitnehmer stets hochhält und sich regelmässig gegen die Ausdehnung von Arbeitszeiten wehrt – namentlich am Sonntag. «In der Fraktion haben wir darüber natürlich diskutiert», sagt Ammann. Man sei sich aber einig, dass die zusätzlichen Arbeitsstunden unter dem Strich vertretbar sind. Schon heute würden die Buschauffeure an Feiertagen arbeiten, dafür bekämen sie ja auch Zulagen. Zudem hätte eine Ausdehnung auf die persönliche Arbeitszeit keinen Einfluss.