Das ist also das nächste Kapitel im Fall von Andres Z., der als St.-Ursen-Brandstifter im ganzen Land bekannt geworden ist. Am Zug sind nun nicht mehr die Strafverfolger, sondern die Erwachsenenschützer der Kesb: Der Mann wird doch noch nicht in Freiheit entlassen. Und das, obwohl das Bundesgericht in der vergangenen Woche letztinstanzlich beschlossen hat, dass Andres Z. auf freien Fuss gesetzt werden muss. Seine Verwahrung ist laut den Lausanner Richtern nicht zulässig.

Spätestens sieben Tage nach Erhalt des Urteils sei der Mann aus dem Gefängnis zu entlassen, befand das Bundesgericht in der vergangenen Woche. In diesen Tagen wäre es so weit gewesen. Doch die Staatsanwaltschaft hat eine Gefährdungsmeldung bei der Kesb eingereicht.

Wegen dieser ist jetzt ein zivilrechtliches Verfahren eingeleitet worden. Die Kesb will zuerst prüfen, welche Betreuung der Mann «zum Schutz von Dritten und zum eigenen Schutz» künftig benötige. Bis diese Abklärungen abgeschlossen seien, müsse der bald 67-Jährige «in einer Institution» bleiben. Das kantonale Amt für soziale Sicherheit bestätigte eine entsprechende Meldung des «Regionaljournals» von Radio SRF.

Auf Anfrage wollte sich Amtschefin Claudia Hänzi nicht näher dazu äussern, wo genau sich Andres Z. derzeit befindet. Zumindest am Dienstag war er noch im Oltner Untersuchungsgefängnis inhaftiert. Laut «TeleM1» wollte Andres Z. nach Olten zu seiner Frau ziehen und sich dort ans Leben in der Freiheit gewöhnen.