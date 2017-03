Der Bauernverband prüfte, ob Mist an den Absätzen der Kandidaten klebt, beim Podium in Gretzenbach gings statt um Hüte um Gemüsesorten. Remo Ankli pries sich beispielsweise als Kohlkopf an, Marianne Meister als Kartoffel.

Auch vor der Unternehmerschaft mussten sich die Kandidaten im Rahmen eines von der Handelskammer und vom Kantonal-Solothurnischen Gewerbeverband organisierten «Unternehmerfrühstücks» beweisen.

Verwirrung um Inserat

Im Wahlkampf sorgte ein Inserat der «Jamaika-Koalition» für Verwirrung. Wer sich eine solche Regierung wünscht, blieb im Dunkeln.