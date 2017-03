Wenn Champagnergläser fliegen

Ohne Sonne, versteckt in den Messegebäuden, verfliegen die Stunden wie im Nu. Dass Mittagszeit herrscht, bemerkt man nur daran, dass die Mitarbeitenden in der kleinen Küche verstohlen nach Häppchen suchen. Zeit für eine Pause bleibt ihnen kaum, weil sie einem straffen Zeitplan unterliegen. Die nächsten Kunden kommen. Im ersten Stock sind vor allem die Europäer zu finden, im oberen Geschoss die Asiaten.

Diese begnügen sich – im Gegensatz zu den Skandinaviern – meist mit einem Tässchen Tee respektive Tässchen heissem Wasser. Was vielleicht auch gut ist, denn: In meinen Anfangszeiten sind mir auch schon die Champagnergläser vor dem offenen Zimmer des Vizepräsidenten – besetzt mit Gästen – im hohen Bogen vom Tablett geflogen. Vielleicht bin ich, die hochgewachsene Blondine, mittlerweile auch dadurch in Erinnerung geblieben. Nach dem Mittag herrscht noch einmal Hochbetrieb in den rund dreissig Sälen.

Im späteren Nachmittag wird es ruhiger. Die Bestellungen lassen nach und auch der Trubel im Flur nimmt ab. Weniger Kunden, weniger Medienleute und der Feierabend in Sichtweite. Die Gelegenheit, um sich kurz in der Messehalle umzusehen, Neuigkeiten zu bestaunen und hie und da ein Werbegeschenk abzustauben. Die Messehalle leert sich und unsere Bar im Erdgeschoss des Messestandes füllt sich. Es fliesst Champagner – flaschenweise – zum Anstossen auf den erfolgreichen Messetag und die generierten Aufträge. Nur noch Zimmer aufräumen, Küche putzen und dann sitzen auch wir, die Hostessen, unten an der Bar und geniessen unser verdientes Glas Prickelwasser – wohl nicht das letzte.