Auffallend dabei ist, dass diese Standorte jeweils in mehr oder weniger gut frequentierten Einkaufszentren integriert sind. In Langendorf ist es das Migros-Ladendorf, in Schönenwerd Fashion Fish, in Egerkingen der Gäupark und in Zuchwil das Birchi Center. Die drei Filialen in Grenchen und zweimal in Olten wurden dagegen dichtgemacht.